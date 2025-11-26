Страны ЕС ищут срочный "план Б" для финансирования Украины

26 ноября 2025, 11:45

Европейские страны работают над экстренным "планом Б", который позволит не допустить, чтобы Украина осталась без денег в начале следующего года, если им не удастся достичь соглашения об изъятии замороженных активов россии для финансирования Киева.

Месяц назад на саммите лидеры Евросоюза надеялись договориться о предложении использовать замороженные резервы рф для "репарационного кредита" Украине в размере €140 млрд, но идея столкнулась с противодействием со стороны Бельгии, где хранятся активы.



Сейчас специалисты в Брюсселе размышляют о том, как помочь Украине в случае, если предложение о репарационном кредите не будет принято вовремя, чтобы лидеры ЕС могли подписать его на саммите 18 декабря. Одним из вариантов, получающих поддержку, является "промежуточный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину на плаву в первые месяцы 2026 года. Это даст больше времени для подготовки полного репарационного кредита.