Фон дер Ляйен назвала пять приоритетов ЕС по мирному соглашению для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что в соглашении по миру в Украине для Европейского Союза есть пять основных приоритетов.
Это:
▪️справедливый и длительный мир;
▪️суверенитет Украины;
▪️финансовая поддержка Украины;
▪️активное участие Украины, ЕС и НАТО в мирных переговорах;
▪️возвращение похищенных россией украинских детей.
Она также подчеркнула, что как суверенная нация Украина не может иметь никаких ограничений для своих вооруженных сил.
"Украина нуждается в надежных, долгосрочных и заслуживающих доверия гарантиях безопасности как части более широкого пакета... И так же очевидно, что любое мирное соглашение должно обеспечить гарантии европейской безопасности в долгосрочной перспективе", — добавила президент Еврокомиссии.