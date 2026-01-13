lifecell запустив тестування 5G у Львові

13 января 2026, 11:45

lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Львові на частотах 3500 МГц.

Нову технологію можуть використовувати всі абоненти оператора, які перебувають у зоні покриття - у центральній частині міста та біля Головного залізничного вокзалу, й мають пристрій із підтримкою 5G та USIM або eSIM-карткою. Користування мережею нового покоління не потребує додаткової оплати.



Запущена у місті тестова мережа 5G працює у стандарті NSA (Non-Standalone). Особливість цього стандарту полягає в тому, що 5G-радіочастина працює разом із існуючою 4G-інфраструктурою, яка керує обміном даних між абонентським пристроєм і мережею. Запуск мережі в цьому стандарті дозволяє швидко впроваджувати 5G на наявній інфраструктурі та оцінювати поведінку мережі під час реального навантаження.

Ширина каналу становить 100 МГц, що в п’ять разів більше, ніж у 4G, де вона обмежена 20 МГц. Сучасні методи обробки сигналу дозволять передавати більше даних і забезпечувати швидкий одномоментний доступ до мережі у багатолюдних місцях, без встановлення додаткових базових станцій.



Нова технологія дозволяє забезпечувати пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Впровадження 5G дозволить абонентам безперешкодно користуватися хмарними сервісами, дивитися відео без затримок у високій якості, швидко завантажувати великі файли, грати в онлайн ігри, використовувати VR/AR розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес потреб.



Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Львова (площа Ринок й прилеглі вулиці, в радіусі приблизно 700 метрів від Ратуші) та в районі Головного залізничного вокзалу. Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.



Щоб користуватися 5G, абонентам lifecell необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та активний тарифний план. Наразі 29% усіх пристроїв у мережі lifecell технічно підтримують 5G, а у великих містах цей показник сягає 40%. При цьому 99% таких пристроїв підтримують діапазон 3500 МГц. Близько 90% 5G-терміналів у мережі lifecell припадає на Apple, Samsung та Xiaomi. Програмна підтримка 5G вже активована у переважної більшості виробників.



«Львів завжди вирізнявся як місто інновацій, і для lifecell він уже не вперше стає стартовим майданчиком для запуску нових технологій. Саме у місті Лева ми вперше в Україні запустили 3G у 2015 році, а сьогодні даємо старт 5G. Запуск нового покоління зв’язку дозволить нам протестувати роботу мережі в умовах активних користувачів і реального навантаження, об’єктивно оцінити готовність мережі до масштабування та сформувати оптимальний підхід для повноцінного впровадження 5G в Україні», — зазначив Михайло Шелемба, директор lifecell.



За результатами тестування у Львові проєкт буде масштабуватись і на інші українські міста. Пілотна мережа lifecell працюватиме до моменту отримання повноцінних комерційних ліцензій на 5G-частоти.