Украина сзывает энергетический "Рамштайн"

16 января 2026, 17:45

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства для поддержки энергосистемы.



По его словам, всем зарубежным дипломатическим учреждениям поручено максимально мобилизовать доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в частности – энергетическим оборудованием.



Что уже получено:

Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на €1,85 млн.

Норвегия выделила $200 млн на закупку газа и энергетического оборудования.











