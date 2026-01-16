ГлавнаяНовости
16 января 2026, 17:45

Украина сзывает энергетический "Рамштайн"

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства для поддержки энергосистемы.

По его словам, всем зарубежным дипломатическим учреждениям поручено максимально мобилизовать доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в частности – энергетическим оборудованием.

Что уже получено:

Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на €1,85 млн.
Норвегия выделила $200 млн на закупку газа и энергетического оборудования.






