27 января 2026, 13:45

Украина планирует произвести более 7 млн дронов в 2026 году

«В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 г. произвести более 7 млн дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 км. Следующая цель - расширение этой зоны до 100 км», - заявил замминистра обороны Украины Боев. Он назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО и ракеты к ним, а также дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.

