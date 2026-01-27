Украина планирует произвести более 7 млн дронов в 2026 году

«В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 г. произвести более 7 млн дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 км. Следующая цель - расширение этой зоны до 100 км», - заявил замминистра обороны Украины Боев. Он назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО и ракеты к ним, а также дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.
