lifecell запустив тестування 5G у Бородянці

2 февраля 2026, 16:15

lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Бородянці Київської області на частотах 3500 МГц. Місто стало другим після Львова, де в тестовому режимі запрацювала технологія 5G від lifecell.

Нову технологію можуть використовувати всі абоненти оператора без додаткової оплати. Необхідними умовами є перебування у зоні покриття – центральна частина міста, наявність пристрою із підтримкою 5G зUSIM або eSIM-карткою, а також актуальною версією операційної системи та відповідними налаштуваннями обладнання.

Запущена у місті тестова мережа 5G, так само, як і у Львові, працює у стандарті NSA (Non-Standalone). Це означає, що 5G-радіочастина працює разом із існуючою 4G-інфраструктурою, яка керує обміном даних між абонентським пристроєм і мережею. Запуск мережі в цьому стандарті дозволяє швидко впроваджувати 5G на наявній інфраструктурі та оцінювати поведінку мережі під час реального навантаження.



Для тестування 5G свідомо було обрано й невелике містечко. Такий підхід дозволяє оцінити роботу мережі нового покоління в різних сценаріях - від високого навантаження та щільної забудови у мегаполісах до компактної міської інфраструктури з меншою кількістю користувачів й, відповідно, іншими обсягами трафіку. Це дає змогу зібрати більш репрезентативні дані, перевірити стабільність мережі в різних середовищах і сформувати оптимальну модель подальшого масштабування 5G по всій країні.



Нова технологія дозволяє забезпечувати пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Впровадження 5G дозволить абонентам безперешкодно користуватися хмарними сервісами, дивитися відео без затримок у високій якості, швидко завантажувати великі файли, грати в онлайн ігри, використовувати VR/AR розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес потреб.



Тестування у Львові вже продемонструвало реальні показники роботи 5G: середнє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell перевищує 1,5 ТБ, максимальна швидкість передачі даних сягала 1,5 Гбіт/с, а середня - близько 500 Мбіт/с. Пікова кількість одночасних 5G-сесій досягала 835, а максимальна кількість активних 5G-абонентів протягом години - більше 3600 користувачів, що дає можливість аналізувати поведінку мережі під високим навантаженням.



Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Бородянки (частини вулиць Вокзальної, Центральної і прилеглих до них). Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.



Щоб користуватися 5G, абонентам lifecell необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакету послуг тарифного плану.

