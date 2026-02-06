"Я потрясен разрушением россией энергетической и тепловой инфраструктуры Украины, преднамеренным созданием гуманитарного кризиса для украинцев этой зимой, — написал премьер Швеции Ульф Кристерссон в X. — Швеция твердо поддерживает Украину".
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский говорил с Кристерссоном по телефону. Он поблагодарил его за помощь, рассказал о последствиях российских ударов, потребностях Украины и трехсторонних переговорах в ОАЭ.
"Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это очень ценим", — подчеркнул Зеленский.
Параллельно посольство Украины в Швеции совместно со шведскими энергетическими компаниями запустило программу Keep Ukraine Warm ("Согреем Украину"), в рамках которой собирают средства на закупку тепло- и электрогенераторов и другого критически важного оборудования для Украины. Вчера про эту кампанию объявили на шведском телеканале SVT. За первые пять минут эфира шведы задонатили €400 тыс.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 13:15
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум
- Технологии | Вчера, 12:45
Швеция предоставит Украине €95 млн на покупку генераторов
- Технологии | Вчера, 12:15
Україна створила балістичну ракету FP-9, яка може досягти Москви
- Безопасность | Вчера, 11:45
На Канарах произошло землетрясение магнитудой 3 по шкале Рихтера
- Бизнес | Вчера, 11:15
Туск про Донбас: Польща не визнає регіон російським
- Технологии | Вчера, 10:45
Украина и Польша будут вместе производить дроны
- Технологии | Вчера, 10:15
На восстановление Дарницкой ТЭЦ в Киеве нужно не менее двух месяцев — Кличко
- Интернет | Вчера, 9:45
Стоимость биткоина опустилась ниже $70 тыс
- Технологии | Вчера, 9:15
Туск анонсировал 48-й пакет помощи Украине, в который войдет бронетехника
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 13:15
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум 0.00
- Технологии | Вчера, 12:45
Швеция предоставит Украине €95 млн на покупку генераторов 0.00
- Технологии | Вчера, 12:15
Україна створила балістичну ракету FP-9, яка може досягти Москви 0.00
- Безопасность | Вчера, 11:45
На Канарах произошло землетрясение магнитудой 3 по шкале Рихтера 0.00
- Бизнес | Вчера, 11:15
Туск про Донбас: Польща не визнає регіон російським 0.00
- Технологии | Вчера, 10:45
Украина и Польша будут вместе производить дроны 0.00
- Технологии | Вчера, 10:15
На восстановление Дарницкой ТЭЦ в Киеве нужно не менее двух месяцев — Кличко 0.00
- Интернет | Вчера, 9:45
Стоимость биткоина опустилась ниже $70 тыс 0.00
- Технологии | Вчера, 9:15
Туск анонсировал 48-й пакет помощи Украине, в который войдет бронетехника 0.00