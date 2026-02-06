6 февраля 2026, 12:45

Швеция предоставит Украине €95 млн на покупку генераторов

"Я потрясен разрушением россией энергетической и тепловой инфраструктуры Украины, преднамеренным созданием гуманитарного кризиса для украинцев этой зимой, — написал премьер Швеции Ульф Кристерссон в X. — Швеция твердо поддерживает Украину".



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский говорил с Кристерссоном по телефону. Он поблагодарил его за помощь, рассказал о последствиях российских ударов, потребностях Украины и трехсторонних переговорах в ОАЭ.



"Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это очень ценим", — подчеркнул Зеленский.



Параллельно посольство Украины в Швеции совместно со шведскими энергетическими компаниями запустило программу Keep Ukraine Warm ("Согреем Украину"), в рамках которой собирают средства на закупку тепло- и электрогенераторов и другого критически важного оборудования для Украины. Вчера про эту кампанию объявили на шведском телеканале SVT. За первые пять минут эфира шведы задонатили €400 тыс.

