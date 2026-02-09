Зокрема, Україна посилює авіаційну компоненту Сил оборони та має домовленості про постачання сучасних бойових літаків, зокрема шведських Gripen і французьких Rafale.
"Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати", - зазначив Зеленський.
9 февраля 2026, 12:15
Україна отримає нові бойові літаки, - Зеленський
