Україна отримає нові бойові літаки, - Зеленський

9 февраля 2026, 12:15

Зокрема, Україна посилює авіаційну компоненту Сил оборони та має домовленості про постачання сучасних бойових літаків, зокрема шведських Gripen і французьких Rafale.



"Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати", - зазначив Зеленський.