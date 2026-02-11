В Госдуме РФ назвали замедление Telegram борьбой с НАТО

"Защита информации — это составная часть борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой Telegram-канал, который люди читают. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать", — на полном серьезе заявил депутат Андрей Гурулев.
