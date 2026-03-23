Минфин опубликовал детали нового законопроекта в рамках сотрудничества с МВФ

Что предлагают изменить с 1 января 2027 года:
НДС для ФЛП
ФЛП с годовым доходом свыше 4 млн грн обязаны будут регистрироваться плательщиками НДС.
Новые обязательные сборы
ФЛП 1, 2 и 4 групп – фиксированный платеж около 10% от минимальной зарплаты (≈ 850 грн).
ФЛП 3 группы – дополнительный сбор 1% от дохода.
Отмена льготы на посылки
Беспошлинный порог в €150 отменяется.
Без НДС останутся только отправления стоимостью до €45.
Налоги на цифровые платформы
Речь идет о сервисах вроде OLX и Uklon.
Необлагаемый лимит – до €2000 в год. Все, что выше, подлежит налогообложению.
Военный сбор
Ставку 5% планируют сохранить даже после окончания войны.
Важно: это пока только законопроект. Чтобы изменения вступили в силу, их должна утвердить ВР. Ранее подобные налоговые инициативы уже выносились на голосование, но не находили поддержки.