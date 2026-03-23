23 марта 2026, 8:45

Минфин опубликовал детали нового законопроекта в рамках сотрудничества с МВФ

Что предлагают изменить с 1 января 2027 года:

НДС для ФЛП

ФЛП с годовым доходом свыше 4 млн грн обязаны будут регистрироваться плательщиками НДС.

Новые обязательные сборы

ФЛП 1, 2 и 4 групп – фиксированный платеж около 10% от минимальной зарплаты (≈ 850 грн).

ФЛП 3 группы – дополнительный сбор 1% от дохода.

Отмена льготы на посылки

Беспошлинный порог в €150 отменяется.

Без НДС останутся только отправления стоимостью до €45.

Налоги на цифровые платформы

Речь идет о сервисах вроде OLX и Uklon.

Необлагаемый лимит – до €2000 в год. Все, что выше, подлежит налогообложению.

Военный сбор

Ставку 5% планируют сохранить даже после окончания войны.

Важно: это пока только законопроект. Чтобы изменения вступили в силу, их должна утвердить ВР. Ранее подобные налоговые инициативы уже выносились на голосование, но не находили поддержки.


