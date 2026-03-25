В ЕС заявили, что вступление Украины в блок в 2027 году невозможно

25 марта 2026, 12:15

"Все присутствующие в этом зале знают, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно", — сказала Politico еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Она добавила, что понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский называет эту дату: поскольку вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно, он ищет другие гарантии безопасности для Украины, и ЕС является одной из таких гарантий.



Кос подчеркнула, что хотя быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, Украина является ключевым партнером блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторах.