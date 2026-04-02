2 апреля 2026, 15:45

ОАЕ готуються допомогти США силою відкрити Ормузьку протоку, - WSJ

Видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що Емірати просувають ідею міжнародної коаліції та не виключають участі у військовій операції навіть без рішення Радбезу ООН.

Передбачається розмінування протоки та забезпечення безпеки судноплавства. Водночас Іран вже погрожує ударами по інфраструктурі країн Затоки у разі їхньої участі.

Ормузька протока залишається ключовою артерією світової енергетики - через неї проходить приблизно 20% нафти.

На цьому тлі США посилюють військову присутність у регіоні: туди направляють вже третій авіаносець.


