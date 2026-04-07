Китайські компанії використовують ШІ для відстеження американських військ

7 апреля 2026, 12:45

За даними розслідування The Washington Post, приватні китайські технологічні компанії, частина яких має зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю, використовують штучний інтелект для збору та обробки розвідувальної інформації про пересування американських військ у зоні конфлікту з Іраном.

Компанії аналізують дані з відкритих джерел — систем відстеження авіаційних польотів, комерційних супутникових знімків та інформацію про морські перевезення й логістику.



Штучний інтелект обробляє ці масиви даних, виявляє закономірності та формує розвідувальну картину переміщення військової техніки, кораблів та авіації США в регіоні. Отриману інформацію компанії продають як комерційний продукт або публічно поширюють як аналітику, що «викриває» позиції американських сил.