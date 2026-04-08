OpenAI (ChatGPT) заявила про початок ери суперінтелекту

8 апреля 2026, 10:45

OpenAI опублікувала 13-сторінковий документ під назвою «Промислова політика для епохи інтелекту», в якому заявляє, що людство вже починає перехід до суперінтелекту — систем, здатних перевершувати найрозумніших людей навіть за умови допомоги від ШІ.

Компанія пропонує комплексну програму адаптації суспільства до цієї трансформації. Серед ключових ініціатив — створення державного фонду загального добробуту, в якому кожен громадянин отримуватиме частку від економічного зростання завдяки ШІ.



OpenAI також закликає до пілотних проєктів 32-годинного робочого тижня, запровадження переносних соціальних гарантій, які не прив'язані до конкретного роботодавця, та закріплення права на доступ до штучного інтелекту як базової інфраструктури нарівні з електрикою та інтернетом.



У податковій сфері компанія пропонує зменшити навантаження на працю і компенсувати це підвищенням податків на капітал та корпоративний прибуток. Окремо передбачені автоматичні механізми соціального захисту, які активуються при масовому витісненні працівників штучним інтелектом.



