10 апреля 2026, 10:15

РФ викликала посла Японії через інвестиції в українські дрони

МЗС Росії викликало посла Японії в Москві Акіру Муто та висловило протест у зв'язку з інвестиціями японської компанії Terra Drone в український стартап, який виробляє дрони-перехоплювачі Terra A1.



Російська сторона назвала угоду відверто ворожою та такою, що завдає шкоди безпеці Росії. Дипломати також заявили, що двосторонні відносини через «недружню політику» нового японського уряду опустилися до історичного мінімуму.

