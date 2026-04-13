Кястутис Будрис заявил, что НАТО трансформируется — на плечи Европы ляжет больше бремени, пишет Delfi.
"Не будет НАТО таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет больше бремени, и мы должны справиться с ним, и мы должны справиться с ним за счет увеличения расходов на оборону", — сказал он.
13 апреля 2026, 9:15
Глава МИД Литвы: НАТО уже не будет таким, как раньше
