5 февраля 2026, 9:15

Рютте пообещал, что финансирование на покупку оружия для Украины продолжится

"Я абсолютно уверен, что деньги будут. Есть проблема с "разделением бремени": некоторые страны делают очень много, другие — ничего. Мы работаем над этим. Хорошая новость в том, что ЕС выделил €90 млрд. Многие страны изучают свои запасы, чтобы предоставить критически важные системы", — заявил генсек НАТО на пресс-конференции с президентом Украины.



В рамках программы PURL союзники по НАТО закупают для Украины оружие у США.

