17 апреля 2026, 9:45

США вперше зобов'яже всі дата-центри країни звітувати про споживання енергії

Агентство з енергетичної інформації США (EIA) підтвердило намір запровадити загальнонаціональну обов'язкову систему звітності про споживання електроенергії всіма дата-центрами на території країни.



Це Рішення стало прямою відповіддю на спільний лист сенаторів Джоша Гоулі та Елізабет Уоррен від 26 березня, які вимагали ввести щорічну обов'язкову звітність для контролю впливу дата-центрів — особливо тих, що обслуговують ШІ — на електромережу та тарифи для населення.



Наразі EIA проводить пілотні опитування у трьох регіонах — Техасі, штаті Вашингтон та Північній Вірджинії з округом Колумбія. У них беруть участь 196 компаній, які керують 1066 дата-центрами. Пілоти завершаться до кінця вересня, після чого буде запущена повноцінна обов'язкова система звітності для всієї країни.

