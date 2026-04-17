Агентство з енергетичної інформації США (EIA) підтвердило намір запровадити загальнонаціональну обов'язкову систему звітності про споживання електроенергії всіма дата-центрами на території країни.
Це Рішення стало прямою відповіддю на спільний лист сенаторів Джоша Гоулі та Елізабет Уоррен від 26 березня, які вимагали ввести щорічну обов'язкову звітність для контролю впливу дата-центрів — особливо тих, що обслуговують ШІ — на електромережу та тарифи для населення.
Наразі EIA проводить пілотні опитування у трьох регіонах — Техасі, штаті Вашингтон та Північній Вірджинії з округом Колумбія. У них беруть участь 196 компаній, які керують 1066 дата-центрами. Пілоти завершаться до кінця вересня, після чого буде запущена повноцінна обов'язкова система звітності для всієї країни.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Резерв+" став обов’язковим для отримання паспорта за кордоном
- Бизнес | Сегодня, 11:45
70% американських фермерів не можуть дозволити собі добрива для посівної
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Узбекистан и Армению свяжет прямой авиарейс впервые с распада Советского Союза
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Страны НАТО передадут Украине военную помощь на $60 млрд в течение этого года
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Украина и Нидерланды подписали декларацию об оборонном сотрудничестве
- Технологии | Сегодня, 9:45
США вперше зобов'яже всі дата-центри країни звітувати про споживання енергії
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Швейцарія планує ввести обмеження на купівлю житла іноземцями
- Технологии | Сегодня, 8:45
Пентагон обсуждает с автопроизводителями расширение выпуска вооружений
- Технологии | Сегодня, 8:15
"Украинская Бронетехника" разработала линейку ударных дронов с донаведением
Последние материалы
- Аналитика | 13 апреля, 9:03
WOLF WARRIOR GT PRO, WOLF KING GTR MAX та URBAN - перші електросамокати Kaabo 2026 року
- Аналитика | 12 апреля, 10:37
Maxxter NERO, ECLIPSE, E1000 та E500 – нові моделі електроскутерів 2026 року і не тільки
- Обзоры | 11 апреля, 13:40
ColorWay CW-CHS058PDCL-WT – сімейний мережевий адаптер з двома кабелями
- Обзоры | 11 апреля, 11:08
ColorWay CW-PB100LPA2MT-WPDD – найстильніший 15Вт бездротовий повербанк для iPhone і не лише
- Аналитика | 6 апреля, 23:14
Електроскутери SUNRA – новинки 2026 та актуальні моделі 2025 року: чому на них варто звернути увагу
- Обзоры | 5 апреля, 18:32
Logitech Signature Slim Combo MK950 – програмований комплект з потрійним підключенням
- Обзоры | 26 марта, 22:47
RIVACASE 8180 – 34-літровий бізнес-кейс на колесах і не лише для відряджень
- Обзоры | 16 марта, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі
- Обзоры | 10 марта, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
