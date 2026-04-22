Японія забороняє китайське IT-обладнання в усіх місцевих органах влади

22 апреля 2026, 11:45

Японський уряд ухвалив рішення зобов'язати всі місцеві органи влади — префектури та муніципалітети — закуповувати виключно IT-обладнання, сертифіковане як таке, що має низький рівень кіберзагроз.



Впровадження нових правил заплановане на літо наступного року. Раніше подібні вимоги діяли лише для центральних міністерств, тепер же вони поширюються на всю вертикаль державного управління.

Обов'язкова сертифікація стосується широкого спектру техніки — персональних комп'ютерів, серверів, комунікаційного обладнання та хмарних сервісів. Перевірку проводитимуть Міністерство економіки, торгівлі та промисловості разом з Національним офісом кібербезпеки.



Фактично це автоматичне виключення всіх китайських продуктів, оскільки вони не проходять японських програм сертифікації.



Обладнання, яке вже було закуплене і не має відповідного сертифікату, підлягатиме заміні під час чергового оновлення чи поновлення сертифікації. Окремий контактний пункт з цих питань створять у Міністерстві внутрішніх справ і комунікацій.