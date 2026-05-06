В Украине создадут единый центр по рекрутингу иностранцев — Буданов

6 мая 2026, 13:15

Глава ОП Кирилл Буданов провел совещание с парламентариями и военными, на котором обсуждалось реформирование системы привлечения иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту в рядах ВСУ и Нацгвардии.

"Давно назрело решение — и коллеги с этим согласились, — что стране нужен единый центр по рекрутингу иностранцев. Этот орган обеспечит полный цикл сопровождения: от отбора и логистики до профессиональной подготовки, коммуникации и сопровождения на службе", — отметил Буданов.



Он добавил, что до конца мая будет разработан механизм создания соответствующего подразделения в структуре Министерства обороны, подготовлена комплексная программа рекрутинга и необходимые законодательные изменения.