TikTok массово удаляет аккаунты, рекламировавшие "Алабуга Политех"

Платформа TikTok начала блокировать аккаунты и удалять видео, связанные с ОЭЗ «Алабуга» и колледжем «Алабуга Политех», где подростков, как утверждается, привлекали к сборке дронов для войны против Украины.
Среди удаленных – аккаунт блогера Яна Шаймухаметова с аудиторией около 11,9 млн подписчиков. Он публиковал рекламные ролики колледжа, где сборка дронов подавалась как часть обучения.
Также исчезли рекламные интеграции «Алабуги» у других популярных российских блогеров.
Ранее аналогичные меры предприняли и другие платформы: в апреле Twitch заблокировал от 15 до 20 аккаунтов российских стримеров за рекламу проекта, а позже такие видео начали удалять и с YouTube.
23 апреля Евросоюз ввел персональные санкции против гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева.
