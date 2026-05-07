7 мая 2026, 14:15

TikTok массово удаляет аккаунты, рекламировавшие "Алабуга Политех"

Платформа TikTok начала блокировать аккаунты и удалять видео, связанные с ОЭЗ «Алабуга» и колледжем «Алабуга Политех», где подростков, как утверждается, привлекали к сборке дронов для войны против Украины.



Среди удаленных – аккаунт блогера Яна Шаймухаметова с аудиторией около 11,9 млн подписчиков. Он публиковал рекламные ролики колледжа, где сборка дронов подавалась как часть обучения.



Также исчезли рекламные интеграции «Алабуги» у других популярных российских блогеров.



Ранее аналогичные меры предприняли и другие платформы: в апреле Twitch заблокировал от 15 до 20 аккаунтов российских стримеров за рекламу проекта, а позже такие видео начали удалять и с YouTube.



23 апреля Евросоюз ввел персональные санкции против гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева.

