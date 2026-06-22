Евросоюз впервые продлил сразу на год санкции против России

22 июня 2026, 16:45

Государства Европейского союза на саммите в Брюсселе вчера впервые договорились пролонгировать экономические ограничения, введенные против РФ, не на шесть месяцев, а сразу на двенадцать.

Решение о продлении штрафных мер на год стало прецедентом для Брюсселя. С 2015 года, включая весь период полномасштабной войны, члены объединения были обязаны переутверждать санкционные списки каждые полгода. Это регулярно давало отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться и блокировать решения. Изменение регламента стало возможным после поражения Орбана на выборах.