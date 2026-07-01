США планируют увеличить инвестиции в Казахстан до $137 млрд

1 июля 2026, 13:15

США рассматривают возможность дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

Об этом в ходе круглого стола «Казахстан–Америка» заявили американские представители.

По словам старшего вице-президента Торговой палаты США Чокси, уже накопленная база инвестиций и действующих проектов формирует прочную основу для следующего этапа расширения сотрудничества.«Совокупный объем инвестиций США в Казахстан уже превышает $100 млрд... Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста и рассматриваем ориентир в $137 млрд как достижимую цель, которая будет отражать следующий этап расширения нашего экономического взаимодействия», - подчеркнул он.