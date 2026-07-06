Венгрия пошла на уступки в переговорах о вступлении Украины в ЕС

6 июля 2026, 8:15

Венгрия пошла на частичный компромисс в вопросе переговоров о вступлении Украины в ЕС, согласившись начать процедуру открытия шестого переговорного кластера, который охватывает внешнюю политику, безопасность, торговлю и отношения с третьими странами.

По данным СМИ, Будапешт готов направить Украине и Молдове официальное письмо, запускающее процедуру открытия этого блока.



Окончательное решение потребует прохождения нескольких этапов и единогласного одобрения всеми странами ЕС. Если процесс пройдет без задержек, кластер могут официально открыть 14 июля. При этом Венгрия продолжает блокировать открытие остальных четырех переговорных кластеров, поэтому полноценное продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз пока остается ограниченным.

