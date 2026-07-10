Во Франции из-за жары остановили реактор АЭС

Французская энергетическая компания EDF снова приостановила работу единственного действующего реактора на АЭС «Гольфеш» на западе страны. Причиной стала сильная жара в регионе.
Решение о приостановке работы реактора связано с повышением температуры воды в реке Гаронна, которая используется для охлаждения. Отмечается, что она превысила 28 градусов.
Местные власти установили ограничение на температуру воды, которую сбрасывают после охлаждения реакторов. Обычно она теплее речной на 0,2 градуса, и превышать установленный порог запрещено. На станции установлены два реактора мощностью 1,3 ГВт каждый. Как уточняет EDF, первый из них не работает с марта, его остановили для планового ремонта и замены топлива.
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