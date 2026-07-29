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29 июля 2026, 9:15

Зінедін Зідан очолив збірну Франції з футболу

Контракт із 54-річним фахівцем розрахований до 2030 року. 

На посаді головного тренера Зідан змінив Дідьє Дешама, який керував національною командою з 2012 року.
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