"Сименс" подвел итоги II квартала 2017 финансового года

В Мюнхене объявлены официальные итоги деятельности концерна «Сименс АГ» за второй квартал (январь – март) 2017 финансового года.
За
отчетный период оборот компании увеличился на 6% по сравнению с прошлым
годом и составил 20,2 млрд. евро. Такой рост объясняется крупным
контрактом на 3,1 млрд. евро, заключенными в Египте. Незначительно
изменились показатели портфеля новых заказов и чистой прибыли. Портфель
новых заказов вырос на 2%, с 22,2 млрд евро до 22,6 млрд евро. Чистая
прибыль осталась на прошлогоднем уровне – около 1,5 млрд евро.
«Мы
в очередной раз достигли отличных результатов командной работы и
продолжаем опережать динамику развития рынка. Во второй половине
финансового года мы сосредоточимся на интеграции компании Mentor
Graphics и на успешном запуске совместного предприятия по выпуску
ветряных турбин Siemens Gamesa Renewable Energy. В то же время будем
уделять особое внимание показателям операционной деятельности», –
отметил Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.
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