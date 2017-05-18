18 мая 2017, 11:45

"Сименс" подвел итоги II квартала 2017 финансового года

В Мюнхене объявлены официальные итоги деятельности концерна «Сименс АГ» за второй квартал (январь – март) 2017 финансового года.



За отчетный период оборот компании увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 20,2 млрд. евро. Такой рост объясняется крупным контрактом на 3,1 млрд. евро, заключенными в Египте. Незначительно изменились показатели портфеля новых заказов и чистой прибыли. Портфель новых заказов вырос на 2%, с 22,2 млрд евро до 22,6 млрд евро. Чистая прибыль осталась на прошлогоднем уровне – около 1,5 млрд евро.



«Мы в очередной раз достигли отличных результатов командной работы и продолжаем опережать динамику развития рынка. Во второй половине финансового года мы сосредоточимся на интеграции компании Mentor Graphics и на успешном запуске совместного предприятия по выпуску ветряных турбин Siemens Gamesa Renewable Energy. В то же время будем уделять особое внимание показателям операционной деятельности», – отметил Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.

