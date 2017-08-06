6 августа 2017, 9:29

"Сименс" озвучил результаты III квартала 2017 финансового года

В Мюнхене концерн «Сименс АГ» объявил результаты деятельности в третьем квартале текущего финансового года.



За отчетный период (апрель – июнь 2017 года) оборот увеличился на 8% и достиг 21,4 млрд евро. Чистая прибыль выросла на 7% до 1,5 млрд евро. Базовая прибыль за одну акцию (EPS) увеличилась с 1,64 евро до 1, 74 евро.



Портфель новых заказов по сравнению с прошлогодними показателями понизился на 6% и составил 19,8 млрд евро. Изменения связаны с сокращением объемов крупных заказов в департаменте «Производство энергии и газ» и в совместном предприятии Siemens Gamesa Renewable Energy, созданном путем слияния компании Gamesa и бизнеса «Сименс» по выпуску ветряных турбин. Предприятие начало свою деятельность с третьего квартала 2017 года.



«Наша глобальная команда завершила третий квартал с увеличением оборота на 8% и чистой прибыли на 7%. Наш бизнес в области цифрового производства подтвердил свои лидирующие позиции на рынке. Мы в полной мере продолжаем реализацию стратегии «Видение-2020» и приближаемся к завершению еще одного успешного года», - отметил Джо Кэзер.

