В MediaTek объявили о сотрудничестве с Google и его программой GMS Express

MediaTek Inc. объявила о том, что она является первым партнером-разработчиком монокристальных систем (SoC) для GMS Express, предназначенной для предоставления производителям устройств одобренных программных решений для Android, включая GoogleTM Mobile Службы (GMS) и сертификат соответствия совместимости Google (CTS).

Как первый партнер-разработчик SoC для GMS Express, MediaTek может помочь производителям устройств выйти на рынок с меньшими затратами денег и времени, и обеспечить этим устройствам стабильную работу теперь не только с точки зрения референс дизайна, но и с точки зрения совместимости с приложениями и устройствами AndroidM. В рамках новой программы MediaTek предоставляет производителям устройств предварительно протестированную, предварительно сертифицированную и полностью совместимую сборку Android и GMS. Десятки брендов уже присоединились к программе GMS Express.



«Мы в MediaTek нацелен на то, чтобы предоставить передовые технологии всем. Эта программа поддерживает все сообщество Android и гарантирует, что от участников OEM-программы и их устройств в рамках программы на рынке появятся только предварительно протестированные и сертифицированные Android-сборки, чтобы дать потребителям уверенность в том, что у них есть безопасный, первоклассный продукт», сказал ТиЭль Ли, генеральный директор беспроводного бизнеса MediaTek. «Будучи первой компанией-разработчиком SoC, одобренной для GMS Express, MediaTek закрепит за собой статус надёжного поставщик аппаратных и программных решений, которые призваны помогать брендам сократить время выхода устройств на рынок».



Клиенты MediaTek - производители устройств - могут сократить стандартный процесс сертификации и совместимости с трех месяцев до четырех недель. Также они чаще начнут получать патчи безопасности для снижения рисков взлома устройства.



Поддержка программы GMS Express компанией MediaTek кажется логичной, ведь ежегодно отгружается 1,5 млрд. устройств на базе решений MediaTek. Причем спектр продуктов весьма широкий: смартфоны, телевизоры, устройства с голосовым управлением, маршрутизаторы и многое другое.

«Android позволил создать здоровую экосистему различных производителей, которые поставляют непревзойденные устройства во всех ценовых диапазонах по всему миру», - сказал Джим Колотурос, вице-президент по глобальным партнерским отношениям с Android в Google. «Мы рады сотрудничеству с MediaTek в рамках программы GMS Express, ведь таким образом мы позволяем разрабатывать высококачественные устройства быстрее и дешевле».