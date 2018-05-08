Компания Simcord успешно прошла сертификацию ISO 9001:2015

8 мая 2018, 18:51

Весомый показатель надежности компании Simcord для Клиентов и Партнеров — фундамент для инициатив устойчивого развития.

Компания Simcord следует своему главному принципу — используя научные исследования, создавать полезные инновационные продукты, доступные для каждого человека. Следующим этапом развития Компании стало успешное прохождение сертификации системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015.

Процедура проверки Компании на соответствие международным стандартам была проведена мировым лидером по предоставлению услуг тестирования, инспекции и сертификации — компанией Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch, в сфере научно-исследовательской деятельности в области разработки и производства высоконагруженных программных решений на базе технологии Блокчейн.

Сертификация систем менеджмента качества по стандартам ISO во всем мире является ключевой составляющей для показателей стабильного качества работы компании. Соответствие компании Simcord требованиям стандарта ISO 9001:2015 подтверждает грамотность управления и направленность на внедрение современных международных норм менеджмента качества.

Что дает внедрение системы управления качеством?

Международная стандартизация бизнес-процессов повышает уровень лояльности и доверия как Клиентов, так и Партнеров. Внедряя в свой бизнес высокотехнологические продукты компании Simcord, Вы получаете еще большую уверенность в том, что все продукты и сервисы соответствуют международным правовым и нормативным требованиям.

Неоспоримым преимуществом для тех, кто хочет построить или развивать свой бизнес на платформе перспективных деловых взаимоотношений, будет сотрудничество с Компанией, отвечающей требованиям по стандарту ISO 9001:2015. Наличие сертификата показывает, что Компания способна гибко реагировать на малейшие изменения и оперативно вносить коррективы в работу своих сервисов и продуктов без снижения результативности работы Клиентов. Руководство и все циклы процесса производства осуществляются высококвалифицированными кадрами и современной системой по управлению качеством.

Наличие сертификата ISO предполагает обязательное проведение планирования и внутреннего аудита сотрудниками компании Simcord, сертифицированными в системе менеджмента качества по ISO 9001:2015. Таким образом, получив статус внутренних аудиторов, сотрудники проводят аудит и сами участвуют в разработке и последующем внедрении установленных стандартов.

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