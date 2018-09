Названы победители международного фотоконкурса от Huawei

12 сентября 2018, 10:15

Конкурс Huawei Next Image CEE&Nordic, в котором приняли участие фотоэнтузиасты из более 20 стран Центральной, Восточной и Северной Европы, подошел к концу.

Тысячи участников откликнулись на предложение Huawei поделиться своим талантом и принять участие в гонке за Гран-при. Но конечной целью компании было нечто большее. Huawei хотела увидеть мир глазами людей из разных стран и узнать, насколько глубоко мобильная фотография вошла в их повседневную жизнь.



Всего за период с 9 июля по 27 августа было отправлено 956 326 голосов за ту или иную фотографию. Из 67 610 поданных на конкурс снимков 26 640 относятся к категории «Красота природы», что сделало ее наиболее популярной из шести категорий.

Амбассадорами Huawei Next Image CEE&Nordic в Украине выступили профессиональные фотографы Андрей Деменюк, Сергей Тимофеев, Анна Гольцберг, Антон Ткаченко и Евгения Драч. Их работы украсили собой общеевропейскую галерею на сайте конкурса и вдохновляли других фотолюбителей на создание своих фотографий.

Побороться за призы вызвалось множество украинцев, среди которых и давние фанаты бренда, и журналисты, и фотографы. Среди победителей и фотограф из Украины! Все участники высоко оценили возможности смартфонов Huawei в сфере мобильной фотографии.



Гран-при

Обладателем Гран-при конкурса стал rekapavo (Венгрия) c фото Art & Leukemia. Именно этому участнику жюри присудило 10 000 евро, ноутбук MateBook X и право на публикацию в журнале National Geographic. Увидеть свои работы на страницах такого авторитетного издания — большое достижение и для профессионала, и для любителя. Конечно же, победитель станет обладателем и самого важного приза: признания людей. Rekapavo также станет участником фототура в Италию, который организовал и спонсировал National Geographic.



Снимок авторства rekapavo был отобран жюри среди фотографий, которые получили наибольшее количество зрительских голосов.



Жюри

Конкурс Next Image посвящен конкретной области фотографии — мобильной.



Мобильная съемка — это возможность для каждого запечатлевать прекрасные моменты. Удивительные секунды могут стать произведением искусства. Сегодня почти у каждого есть смартфон с камерой, и все могут «поймать» магию повседневной реальности.



Выбирая победителей, жюри принимало во внимание три основных фактора: художественная ценность снимка, качество и уникальность.



В состав жюри вошли шесть человек: Доминик Бранко (Dominic Branco), официальный фотограф National Geographic; Алекс Ламбрехтс (Alex Lambrechts), фотограф Leica; Томаш Лазар (Tomasz Lazar), лауреат World Press Photo; Бобби Анвар (Bobby Anwar), известный датский фотограф; Галь Гадот (Gal Gadot), популярная актриса.



Янминг Ванг (Yanming Wang), президент Huawei Consumer Business Group региона Центральная, Восточная и Северная Европа, отметил: «Мы хотим дать возможность всем любителям фотографии делать наилучшие снимки с помощью наших смартфонов. Тысячи фотографий, которые пришли на конкурс, стали для нас еще одним стимулом к дальнейшему изучению возможностей визуальной культуры нового поколения вместе с пользователями смартфонов по всему миру».



Категории и победители

«Портретная съемка» — эксперименты с личностью и силой портретного изображения

costin.mocanu, The rainy day, Румыния

-

«Сумерки» — фото в условиях низкой освещенности —

Wes.MW, Caught in a beam of light, Польша

-

«Привет, жизнь» — эмоции и вдохновляющие моменты повседневной жизни —

costin.mocanu, Solo, Румыния

-

«Путешествие как стиль жизни» — открывая новые места и получая новые эмоции

emiliobgr, Sir Archibald, Болгария

-

«Красота природы» — флора, фауна и пейзажи как они есть —

Віктор, фото, Украина



-

«Твоя история» — содержательная и интересная история, рассказанная в 9 кадрах

zdenek-dvorak, Moments from life of my daughter, Чехия



Главный победитель получил 10 000 евро, MateBook X и право на публикацию в National Geographic. Кроме этого, он станет участником фотоэкспедиции National Geographic в Италию. Победители в каждой категории получили денежную премию в размере 2 000 евро и MateBook X. Авторы фотографий, которые оказались на втором и третьем местах, получили смартфоны Huawei P20 Pro и Huawei P20 соответственно.



Сам конкурс, количество участников, представленные фотографии и активность голосовавших демонстрируют, что мобильная фотография приобретает все большую популярность. В результате все больше людей думают о том, чтобы стать профессиональным фотографом или фотографом-любителем. Благодаря современным технологиям это выполнимо, например, с P20 Pro от Huawei, нынешним лидером рейтинга фотосмартфонов DxOMark. Его тройная камера с функцией распознавания изображений, отличным режимом ночной съемки и алгоритмами искусственного интеллекта помогает пользователям делать фотографии профессионального уровня, достойные стать победителями конкурса Next Image.