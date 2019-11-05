Космический корабль Dream Chaser на финальной стадии сборки

5 ноября 2019, 15:45

​​Корпус Dream Chaser изготовлен на предприятиях Lockheed Martin из композитных материалов с керамической теплозащитой.

Его длина составляет 9 м, ширина - 4,5 м, высота - 1,8 м, а масса - около тонны. Внутри будет располагаться герметичный отсек, предназначенный для доставки грузов на МКС и их возвращения с орбиты на Землю.

В декабре 2019 -январе 2020 г. Sierra Nevada рассчитывает получить от Lockheed Martin крылья космоплана и сможет приступить к его финальной сборке. К весне 2021 г. компания планирует завершить интеграцию всех систем Dream Chaser и провести все необходимые летные испытания, после чего корабль будет готов к своей первой миссии. Предварительно она запланирована на сентябрь 2021 г. Согласно действующему контракту с NASA, Sierra Nevada должна осуществить шесть рейсов по доставке грузов на МКС.Запуск Dream Chaser будет осуществляться при помощи новой ракеты Vulcan. Sierra Nevada уже заключила соответствующие договоренности с альянсом ULA. Благодаря складным крыльям космоплан можно не закреплять сбоку носителя, как многоразовые корабли системы Space Shuttle, а размещать прямо под головным обтекателем.Dream Chaser сможет доставить на борт МКС 5 тонн припасов в герметичном отсеке и еще до 500 кг — в негерметичном отсеке. Стыковка с орбитальным комплексом будет осуществлять при помощи роботизированного манипулятора SSRMS (Canadarm2). При возвращении на Землю аппарат должен садиться на ВПП как самолет, неся на борту до 1850 кг груза. Еще 3400 кг могут быть размещены в отсеке, который перед сходом космоплана с орбиты отделится и сгорит в земной атмосфере.