DataArt и Logicify объединились для достижения новых целей

9 декабря 2019, 18:15

Два лидера IT-рынка в Херсоне — компании Logicify и DataArt — объединились, чтобы расширить возможности и получить новый опыт развития в бизнесе и IT.

Переговоры между лидерами компаний велись с лета 2019-го, а все формальности сделки удалось завершить 1 декабря.

Слияние ведущих производителей ПО открыло новые возможности для всех. За десять лет работы на IT-рынке Logicify выросла с пяти до сорока человек и успешно реализовала более 35 проектов, стала техническим партнером многих стартапов и SaaS-компаний в США и Европе. Этот опыт коллег из Logicify позволит DataArt лучше обслуживать стартапы ранней фазы, расширить практики и экспертизы.В свою очередь, DataArt, который входит в десятку крупнейших IT-компаний Украины, открыл Logicify выход на глобальный рынок труда и предоставил возможность стать полноправными членами большой команды, чтобы решать профессиональные задачи нового уровня. Все коллеги из Logicify перешли в DataArt и усилили команды специалистов разных направлений (Python,.NET, JS, QA, менеджеров проектов).

Полная интеграция произошла всего за два месяца благодаря схожести культур компаний и внутренних процессов работы.

Михаил Завилейский, лидер глобального организационного развития DataArt: «DataArt год назад вступил в новую фазу развития, начав активно работать с рынком капитала, и теперь нам есть что предложить новым партнерам. Это возможность и подвести итог проделанной работы и получить вознаграждение, и, сэкономив много лет роста, приступить к решению профессиональных задач нового уровня, став полноправными членами большой и зрелой команды. Пока для DataArt это редкое событие, но новые коллеги такие замечательные, что мы не зарекаемся от новых слияний».

Александр Чередниченко, основатель компании Logicify: «Это большой и важный шаг для команды Logicify. Мы занимаемся сервисным бизнесом — услугами разработки ПО — уже больше десяти лет. В последние два года мы успешно построили новые функции и начали усложнять компанию. Сначала добавили отдел продаж и маркетинга, позже — аналогичные для рекрутинга и HR. Реалии локального рынка в Херсоне таковы, что масштабировать нашу модель горизонтально можно только до определенного предела.

В этом смысле слияние с DataArt для нас — великолепный ход. Он позволил одномоментно выйти на глобальный рынок труда, забазироваться на прекрасной экспертной платформе с индустриальными практиками и вместе с тем сконцентрироваться на основной нашей задаче — обслуживании стартапов ранних этапов.

Слияния и поглощения несут интеграционные риски. В нашем случае эти риски, в прямом смысле, сведены к нулю: мой предыдущий опыт работы в DataArt сформировал меня как профессионала, поэтому абсолютное большинство процессов, подходов и даже элементов производственной культуры оказались практически совпадающими.

По результатам первых полутора месяцев, я воодушевлен динамикой процесса. Факт — нам предстоит еще многое сделать. В первую очередь, в сфере биздева, но количество хороших профессионалов, с которыми мы работаем, вселяет надежду, что все получится отлично».





