Цифровые инструменты залог B2B-продаж

13 февраля 2020, 15:45

Объявлены результаты исследования Accenture «Service is the new sales» («Улучшенный сервис – это новые продажи»).

Оно проводилось в 10 странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Германии, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Японии и США.

В опросе участвовали 748 корпоративных клиентов и 1499 продавцов из 16 отраслей промышленности, науки, сферы коммуникаций и развлечений.



Авторы исследования уверены, что для успеха в секторе B2B компаниям необходимо персонализированное отношение к партнеру с использованием цифровых инструментов.



44% респондентов рассказали, что поменяли контрагентов в течение последних 12 месяцев. 33% сообщили, что за последний год их ожидания в отношении партнеров возросли. 62% компаний, совершающих еженедельные покупки, поменяли контрагентов. 36% опрошенных планируют перейти к новым поставщикам в ближайшие 12 месяцев.



Для каждой четвертой компании поводом сменить контрагента являются неконкурентоспособная цена и сорванные сроки. Каждая пятая компания назвала причинами отказа от сотрудничества – отсутствие интеграции между каналами сбыта и слабую развитость электронной коммерции.



«В Украине современный подход требует от компаний пересмотра бизнес-моделей, использования цифровых инструментов и перехода на электронный документооборот. Причем, необходимо не просто работать с документами и задачами. Для эффективной работы необходимо использовать новые ВРМ-системы - системы управления контентом внутри бизнес-процессов. Как показал опыт и практика применения IТ технологий для украинского Заказчика, цифротизация это не просто дань моде. Это, в первую очередь, возможность быстро реагировать на современные вызовы, выход на глобальные рынки и доступ к ресурсам глобального рынка» - отметила Елена Олишевская, Глава Правления CG «Center ECM».