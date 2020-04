Объявлены победитель и шорт-листы ZEISS PHOTOGRAPHY AWARD в рамках конкурса Sony

3 апреля 2020, 12:15

Всемирная организация фотографии рада назвать имя победителя пятой ежегодной премии ZEISS Photography Award – им стал Кён Джун Ян / Kyeong Jun Yang (Южная Корея), получивший награду за свою работу "Метамарфоза" / Metamorphosis", которая показывает жизнь современных иммигрантов.

Фоторабота была создана по брифу, который получили все участники этого года "Взгляд глубже: новые открытия / Seeing Beyond: Discoveries". Кроме того, были объявлены девять фотографов, вошедших в шорт-лист премии.

В этом году фотографам было предложено представить серию работ на тему открытий, которые трансформируют нашу повседневную жизнь. Это могут быть находки самого разного плана – от личных откровений до научных и технологических прорывов или идей, которые привели к социальным изменениям. В "Метаморфозе" Ян представляет серию черно-белых снимков в жанре портретной или предметной съемки, практически на каждом из которых в том или ином виде показана Джули Чен / Julie Chen, молодая женщина, которая после развода родителей в возрасте двенадцати лет уехала из материкового Китая в США.

Каждая фотография сопровождается записями, комментариями и мыслями Чен, в которых она рассказывает о своей иммигрантской жизни, о своем ощущении одиночества, потери личностной идентичности. Для Яна, который в настоящее время является студентом выпускного курса на факультете журналистики в Техасском университете в Остине, этот пережитый Чен опыт тесно связан с его собственными ощущениями изоляции и чуждости, и в то же время он вторит чувствам многих других людей.

Как победитель в конкурсе 2020 года Ян получает объективы ZEISS на свой выбор на сумму 12 тысяч евро, а также три тысячи евро для покрытия расходов на собственный фотопроект.



Комментируя свою победу в конкурсе, Кён Джун сказал: "Для меня это ощущение мечты, ставшее реальностью. Я очень рад не только своей победе, но еще и тому, что теперь я знаю, что я не единственный человек, которому нравятся мои фотографии. Я счастлив, что мои работы понравились кому-то еще, и теперь, возможно, эти люди не будут больше чувствовать себя столь одинокими".



Говоря о работах этого года и, в частности, о победившей работе, член жюри бильд-редактор Макс Фергюсон отметил: "Благодаря очень тонким и очень личным изображениям объекта (Джули Чен) мы можем почувствовать, чем живет эта молодая китаянка-американка. Близость, уединение и спокойствие – это то, что позволяет нам видеть больше и рассуждать о том, что здесь происходит. Для меня эта серия отличалась от остальных работ, представленных на конкурс. Даже несмотря на документальный характер этих фотографий, очевидно, что они имеют концептуальную основу, которая открывает больше вопросов, чем дает ответов, что и делает этот цикл крайне интересным".



Среди других проектов, вошедших в шорт-лист:



Серия "Летающие Чолитас / The Flying Cholitas", представленная Луизой Дёрр / Luisa Dörr (Бразилия), рассказывает о Летающих Чолитас – артистической труппе женщин-борцов, одетых в традиционные боливийские платья и шляпки. Когда-то чолитас было одним из самых маргинальных сообществ в стране, однако с началом кампаний по защите гражданских прав в 1960-х, они для многих стали настоящим символом эмансипации женщин.



Цикл "Вахала / Wahala" Робина Хинша / Robin Hinsch (Германия) обращает внимание на экологический кризис и разрушительные последствия продолжающихся разливов нефти и сжигания природного газа вдоль дельты реки Нигер.



Вдохновленная великими открытиями и экспедициями прошлого, "Параллельная вселенная / Parallel Universe" Йоррита Хоэна / Jorritt T. Hoen (Нидерланды) включает в себя изображения экзотических обстановок из самых различных уголков мира, обустроенных в гостиных самых обычных людей.



Цикл "Между двумя берегами / Between Two Shores" литовского автора Тадаса Казакявичюса / Tadas Kazakevicius состоит из пейзажей и портретов жителей Куршской косы – узкой и длиной песчаной дюны, отделяющей Куршский залив от Балтийского моря и имеющей богатую историю со своими легендами и мифами.



Также посвященная изучению последствий сильного загрязнения для природы и человека, серия "Тахо / Tajo" итальянца Стефано Сбрулли / Stefano Sbrulli, содержит изображения затронутой территории и местных жителей, лишенных гражданских прав, который живут вблизи кратера Эль-Тохо, богатого источника химических элементов и металлов в Перу.



В своей работе "±100" Магдалена Стенгель / Magdalena Stengel (Германия) изучает секреты долголетия, представив серию юмористических портретов, на которых изображены мужчины и женщины в возрасте 90 - 100 лет.



"Сахавуд / Sakhawood" Алексея Васильева (Российская Федерация) описывает жизнь популярной киноиндустрии в Якутии – одном из отдаленных регионов России, к котором ежегодно производится от семи до десяти художественных фильмов, основанных на местных легендах и верованиях.



В цикле "Как отец, как гора / Like a Father, Like a Mountain", Пан Вань / Pan Wang (материковый Китай) возвращается к горному хребту Циньлин, который помогает ему вспомнить сцены из детства и время, проведенное с его ныне покойным отцом.



Серия "Спрятанное материнство / Hidden Motherhood" Алёны Жандаровой (Российская Федерация) представляет собой современную версию старого жанра "спрятанной матери", распространенного в викторианскую эпоху, когда ребенка на фотопортретах держит укрытая за драпировкой или иным предметом мать.



Работы победителей и шорт-лист в этом году определяло жюри в составе Луизы Федотовой-Климентс / Louise Fedotov-Clements, Директора Международного фестиваля фотографии FORMAT и художественным руководителем QUAD; Макса Фергюсона / Max Ferguson, независимого фоторедактора; и Саймона Ловерманна / Simon Lovermann, основателя и художественного руководителя De Greif.



Выставка Sony World Photography Awards 2020, на которой обычно представлены работы победителя и шорт-лист, была отменена из-за текущей ситуации с коронавирусом. Всемирная организация фотографии и ZEISS признают значимость этой выставки для фотографов, вышедших в финал ZEISS Photography Award 2020, и работают над серией онлайн-инициатив, направленных на то, чтобы отметить их работы.