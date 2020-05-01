1 мая 2020, 10:15

Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»



Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от негативного влияния пандемии. Он указал на риск вялого экономического восстановления даже после победы над коронавирусом и заявил, что Федрезерв не намерен спешить с повышением ставок. Комментарии председателя ФРС следовали за предупреждением в коммюнике по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), где говорилось, что в среднесрочной перспективе коронавирус представляет большую угрозу и окажет сильное влияние на экономическую активность.



В результате видим, что рынок облигаций не закладывает в цены повышение ставки по федеральным фондам в ближайшие 3 года. Вчера FOMC принял решение сохранить ставку в диапазоне 0,00% — 0,25%. Ставки 3-месячных фьючерсов Eurodollar отражают возможность повышения ставок в конце 2023 г. Спред между мартовскими контрактами 2020—2023 гг. лишь с 50-процентной вероятностью учитывает возможность повышения ставок на 25 базисных пунктов.



Комментарии Джерома Пауэлла, а также содержание апрельского заключительного коммюнике FOMC позволяют сделать вывод о том, что ФРС не рассчитывает на V-образный отскок экономики США. Индекс доллара снизился в среду и продолжает оставаться под давлением сегодня, формируя 5-дневную серию падения. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США в среду выросла на 1,5 б.п. до 0,625%, доходность 2-летних нот при этом снизилась на 1,2 б.п. до 0,197%, а доходность 30-летних бондов выросла на 3,6 б.п. до 1,243%. Сегодня доходности демонстрируют снижение по всей длине кривой. При этом по 10-летним бумагам наблюдается снижение на 1,9 б.п. до 0,608%. В настоящий момент давление на доллар оказывает техническая ребалансировка портфелей и бухгалтерских книг, связанная с концом месяца.





