Коронавирус для AirAsia Group – это самая сложная задача

10 июля 2020, 10:15

AirAsia Group понизила свой рейтинг в мировой таблице до чистого убытка в 953 млн. юаней (223 млн. долларов) в первом квартале по сравнению с прибылью в 102 млн. юаней в том же трехмесячном периоде 2019 года, поскольку Covid-19 вызвал падение спроса на авиаперевозки в регионе.

«…Несмотря на начало года с хорошими показателями в январе 2020 года, неопределенность вспышки, а также увеличение ограничений на поездки и пограничного контроля в отношении Covid-19 привели к снижению спроса на авиаперевозки в феврале и марте», - говорится в сообщении пресс-службы группы авиакомпаний.В первом квартале 2020 года группа сократила свою пропускную способность на 19%, а количество пассажиров сократилось на 22%. Коэффициент загрузки все еще был «в пределах ожиданий» на уровне 77%. Выручка группы снизилась на 15% в годовом исчислении до 2,3 млрд. юаней.AirAsia Philippines имела наибольший прирост доли рынка в течение периода, за которым следуют AirAsia Indonesia и AirAsia India . Малайзия, где доля AirAsia составляет 61%, остается самым сильным внутренним рынком группы. Исполнительный директор AirAsia Group Тони Фернандес описывает кризис Covid-19 как «самую сложную задачу», с которой столкнулась авиакомпания с момента начала работы в 2001 году. Он говорит, что группа была реорганизована в «более компактное и плотное судно», что позволило сократить денежные расходы на минимум 50%.Стоит отметить, что за рубежом в вопросе поддержки транспортников ситуация гораздо оптимистичнее чем в Украине, ведь там могут подать заявки на банковские кредиты, чтобы поддержать нашу ликвидность. И эти деньги перевозчики получают. Чего, к сожалению, нет в Украине.