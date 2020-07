ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования

10 июля 2020, 13:15

Компания ZTE Corporation представила решение Combo PON Plus.

Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерное волокно. Такой подход обеспечивает быстрое и экономичное развертывание 5G для реализации широкого спектра сервисов.



В решении ZTE Combo PON Plus используется инновационная карта Combo PON Plus для подключения макро-сот 5G через платформу OLT (Optical Line Terminal). В отличие от традиционных схем прямого оптоволоконного соединения, решение ZTE Combo PON Plus может полностью повторно использовать существующую сетевую инфраструктуру FTTx, такую ​​как шасси OLT, кабельную инфраструктуру, защитные и наружные шкафы, это снизит затраты на развертывание сети и сократит время на предоставление сервиса.



Combo PON Plus - это еще одно инновационное решение, основанное на ZTE Combo PON, оно позволяет сетям плавно и экономично переходить с GPON на 10G PON. Впервые решение было представлено ZTE в 2016 году, сейчас оно широко применяется операторами. Являясь одним из мировых лидеров в сфере FTTx, ZTE заняла второе место в мире по доле рынка FTTx в первом квартале 2020 года, согласно отчету Dell'Oro Group.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.