Видеонаблюдения недостаточно! Что еще могут современные технологии видеоконтроля

5 августа 2020, 6:55

Для человека зрение является основным каналом информации, поступающей из окружающего мира. Нам нужно не просто знать о какой-то ситуации, но и видеть ее, чтобы правильно оценить и отреагировать. Особенно если эта ситуация опасна.

Во многом благодаря этой нашей особенности, системы видеонаблюдения развиваются с высокой скоростью, намного опережая уровень других систем для безопасности и мониторинга.

За последнее десятилетие видеонаблюдение шагнуло в сферу, которая казалась фантастикой еще в начале-середине 90-х, когда охранные камеры на объектах разного типа и на улицах уже давно никого не удивляли.

Прогресс технологий превратил видеокамеры в мощное, многофункциональное и практически безотказное средство против злоумышленников разных "мастей". Среди "прорывных" тенденций в сфере видеоконтроля стоит отметить:

- цифровизацию, сетевые и беспроводные технологии;- технологии оптимизации изображения (возможность получать четкую, полноцветную естественную "картинку" в любых условиях, даже при плохой погоде и ночью);- видеоаналитику (например, извлечение изображения из видеоархива по определенным критериям поиска и идентификации);облачные решения;- искусственный интеллект (AI) и технологии глубинного обучения (Deep learning);- автоматизацию систем видеоконтроля;- решения для снижения числа ложных срабатываний и предотвращения попыток "обмануть" систему видеонаблюдения;- повышение стандартов защиты данных и кибербезопасности,

и многое, многое другое. Включая усовершенствованные технологии производства материалов и комплектующих. Отдельной главы заслуживает развитие программного обеспечения, отраслевых стандартов и алгоритмов обработки данных.

Сегодняшние наиболее "продвинутые" камеры видеонаблюдения – это интеллектуальные устройства, способные распознавать лица и номера автомобилей, искать потерянные вещи, идентифицировать разыскиваемых, несмотря на маскировку, выявлять потенциально опасные объекты или активность.

Современные камеры – это еще и гораздо более высокая "активность" самого устройства. И речь идет не только о поворотных камерах с автофокусировкой. Но и о системах на "самоуправлении", которые адаптируются к активности "в кадре" и параметрам окружающей среды в соответствии с заложенными сценариями.

Все эти технологии помогли производителям систем и устройств для видеонаблюдения выйти далеко за рамки первоначальных задач.

Вот как выглядит в 2020 году ТОП трендов видеонаблюдения, которые подходят не только для охраны.

Интеграция с другими бытовыми и охранными устройствами

Все начиналось с видеодомофонов. А теперь появились дверные видеоглазки, дверные видеозвонки или видеоэлектрозамки. Большая часть этих устройств миниатюрны. Если вы дома, они помогут узнать, кто стоит за дверью и стоит ли открывать. А если вы далеко, они могут:

- делать записи для последующего изучения списка посетителей, чтобы выделить важных и назначить новое время встречи;- хранить архив записей в облаке и предоставлять вам защищенный доступ к нему;- отправлять на ваш смартфон сообщения о приходе посетителя;- транслировать на ваш смартфон в режиме онлайн запись о происходящем за дверью в данный момент;- включать внешний сигнал тревоги или отправлять тревожное сообщение охране в случае попытки несанкционированного проникновения или вандализма.

Развиваются и "домашние" видеокамеры. Современные модели обладают функцией автоматического включения при наступлении определенной ситуации. А также функцией слежения за чуждыми или просто активными объектами.

Они также способны не только записывать видео, но и передавать его в режиме онлайн на смартфон владельца. Управлять камерой владелец может также со смартфона через специальное приложение.

Если в доме остаются дети, питомцы, пожилые или недееспособные люди, такие камеры помогают проконтролировать их состояние и позаботиться о них, когда это необходимо. А если в помещение проникнет злоумышленник – камера соберет полезную информацию, которая пригодится для расследования и минимизации убытков.

Все эти возможности позволяют домовладельцу вдали от дома не беспокоиться о безопасности имущества и близких. А также вовремя и целесообразно реагировать на тревоги и риски.

Интеграция с другими решениями и системами для безопасности

Специализированные камеры совмещают в себе функционал видеонаблюдения и датчики состояния окружающей среды. Это могут быть:

- датчики движения (камера включается после их срабатывания и начинает следить за объектом);- датчики задымления;- датчики воспламенения (как правило интегрируются в камеры с теплографическими опциями);- датчики температуры;- датчики давления;- датчики запыленности;- датчики загазованности и прочие.

Такие камеры в форм-факторе с повышенной степенью защиты могут интегрироваться с пожарной и охранной сигнализацией, а также системой оповещения. Это делает их крайне эффективными на особо важных объектах и объектах с повышенной опасностью взрыва, пожара и другими рисками.

Сюда же можно отнести автомобильные камеры, которые также эволюционируют и расширяют свои возможности. Например, камеры с функциями обнаружения звукового сигнала, идентификации транспортного средства, предупреждения водителя об опасности в условиях плохой видимости и так далее.

"Интеллектуализация" систем видеонаблюдения

Камеры наблюдения с видеоаналитикой на базе искусственного интеллекта и технологий глубинного обучения получают все более широкое распространение из-за многофункциональности и адаптивности.

По сути, это компьютеры, которые изучают сцену в поле зрения и мгновенно дают ей оценку в соответствии с заложенными сценариями. А затем реагируют определенным образом: оповещают оператора или владельца системы, включают или выключают исполнительные устройства (например, турникеты, дверные электронные замки, сигнализацию, прочее оборудование), начинают отслеживать объект и так далее.

Такие устройства собирают, идентифицируют и классифицируют видео-данные, предоставляя владельцу информацию, которую можно удобно применять для решения самых разных задач. В частности:

1. В сфере ритейла (для изучения покупательского поведения и построения более эффективных маркетинговых стратегий).2. Для распознавания, идентификации и отслеживания людей (в сферах криминалистики и охраны). Причем, идентификация "умными" системами видеоконтроля производится с высокой точностью даже при попытках изменить или замаскировать внешность.3. Для контроля дорожного движения, а также контроля и управления коммунальными, бытовыми и производственными системами и службами (в рамках решений "Умный город", "Безопасный город", "Интернет вещей");4. В транспортной сфере (управление пассажирским трафиком, транспортными графиками, расходами транспортных компаний, контроль билетного и других сервисов на транспортных узлах, станциях, в аэропортах);5. В системах управления персоналом (контроль рабочего графика, анализ активности на рабочем месте, прочее).

Этот список можно продолжать еще долго. Пожалуй, нет ни одного направления человеческой деятельности, где "умные" камеры и системы с видеоаналитикой еще не нашли применения.

Сдерживание пандемии

Особо отметим тенденцию развития интеллектуальных систем видеоконтроля, которая стала главенствующей в условиях пандемии Covid-19. Речь идет о камерах видеонаблюдения с функцией тепловизора и видеоаналитикой, которая позволяет бесконтактно измерять температуру тела людей в потоке, выделяя и идентифицируя тех, у кого она выше нормы.

Причем, этим функции систем видеонаблюдения с камерами-тепловизорами и не исчерпываются. Они могут распознавать лица без масок и идентифицировать личность людей в масках. Выполнять трекинг людей с повышенной температурой (для последующей изоляции и направления на клиническое обследование).

А также подсчитывать количество посетителей в общественных помещениях и оценивать дистанцию между ними (для выполнения требований по социальному дистанцированию).

Предупреждать менеджеров и операторов, что число присутствующих внутри достигло допустимого, согласно карантинных норм. Управлять входными дверями, турникетами или шлагбаумами, блокируя их в упомянутом случае. Сообщать о нарушении карантинных норм, и многое другое.

Технологии видеоконтроля продолжают прогрессировать. День ото дня они становятся "умнее", точнее, эффективнее. Растет и конкуренция в этой сфере. Высокая активность производителей из Китая вызвала постепенное, но ощутимое снижение цен на всем рынке.

Видеонаблюдение становится не только "интеллектуальным", но и доступным. Это дает возможность практически каждому выгодно воспользоваться инновационными технологиями для безопасности – своей, своего имущества и своего бизнеса.

Нужно лишь правильно подойти к выбору оборудования, а лучше доверить это профессионалам, которые подберут и спроектируют видеонаблюдение "под ключ". Так как в условиях огромного ассортимента и множества специализированных решений это весьма непростая задача для самостоятельной реализации.