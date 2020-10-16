Виктор Ремша приобрел бизнес американского брокера для алгоритмических трейдеров

16 октября 2020, 10:45

Виктор Ремша, основатель и председатель совета директоров ГК «ФИНАМ», стал владельцем бизнеса американского брокера Lime, специализирующегося на оказании высокотехнологичных услуг для алгоритмического трейдинга.

Новый актив будет интегрирован в структуру принадлежащего Ремше брокера Score Priority Corp и дополнит его продуктовую линейку услугами для институциональных клиентов со всего мира.



Американский брокер Score Priority Corp, принадлежащий проживающему в Нью-Йорке бизнесмену и инвестору Виктору Ремше, приобрел у ведущего американского поставщика решений для профессиональных трейдеров Lightspeed Financial Services Group (LFSG) бизнес биржевого брокера Lime, специализирующегося на обслуживании алготрейдеров. Помимо технологической базы и бренда Lime, покупатель получит штат сотрудников и клиентскую базу брокера. Ожидается, что закрытие сделки произойдет 30 октября.



Сегодня Score Priority Corp предлагает розничным и институциональным инвесторам комплекс премиальных решений по доступу на финансовые рынки. В частности, клиентам из США и других стран мира доступны популярные сервисы аналитики и автоследования SPC Novoadvisor и проп-трейдинга Try2BFunded, а также возможность обмена опытом в глобальной социальной сети для трейдеров Score Priority Club. Приобретение бизнеса Lime, имеющего мощную экспертизу в области HFT-трейдинга, позволит расширить продуктовую линейку и укрепить позиции Score Priority в перспективном глобальном институциональном сегменте. Команда, клиентская база и технологии Lime должны стать основой бизнеса SPC в сегменте Low Latency, клиенты которого получат возможность совершения HFT-сделок с минимальной задержкой исполнения, а также комплекс сопутствующих сервисов для алготрейдинга.



На начальном этапе основу клиентской базы SPC в новом сегменте составят профессиональные трейдеры из США, однако постепенно география присутствия должна охватить и остальные страны мира.



«Наша бизнес-стратегия заключается в комплексном охвате самых перспективных сегментов для профессиональных трейдеров со всего мира. Lime является признанным лидером в своем направлении, и покупка данного бизнеса позволит SPC дополнить продуктовую линейку высокотехнологичными решениями для алготрейдинга. Мы видим большой потенциал развития в этом направлении, ведь доля алгоритмов на ведущих биржах с каждым годом активно растет, а мы можем предложить клиентам самые передовые технологии для HFT», — прокомментировал Виктор Ремша.







