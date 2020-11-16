"Ростелеком" приобретает телекоммуникационный бизнес "Лукойла"

16 ноября 2020, 9:45

Группа «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, заключила юридически обязывающие соглашения о приобретении ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы ЛУКОЙЛ - одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» оказывает телекоммуникационные услуги и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий ЛУКОЙЛа в 53 регионах России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт. Согласно условиям заключенных соглашений, группа ЛУКОЙЛ сохранит в течение следующих 5 лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Сделка позволит укрепить позиции «Ростелекома» в сегменте B2B, обеспечит создание центра компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора и предоставит возможность дополнительных продаж широкой линейки цифровых сервисов «Ростелекома» группе ЛУКОЙЛ.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко:

"Приобретение телекоммуникационных активов ЛУКОЙЛа усилит нашу конкурентную позицию в корпоративном сегменте, обеспечит реализацию ряда синергетических эффектов от объединения бизнесов, а также откроет широкие возможности для дальнейшего сотрудничества с одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в том числе в области построения цифровых решений с применением технологий промышленного интернета. Уже сейчас мы прорабатываем с коллегами из ЛУКОЙЛа новые инновационные проекты, а более тесная работа позволит нам нарастить собственные компетенции в сфере развития цифровых продуктов для компаний нефтегазового сектора".

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко:

«В последние годы ввиду стремительной цифровизации и развития облачных технологий все больше крупных промышленных холдингов принимают решение о передаче своих телекоммуникационных подразделений операторам связи. Это позволяет, не инвестируя в развитие новых телекоммуникационных и ИТ сервисов, получить доступ к таким сервисам через экосистему оператора. Вследствие этого сделка интересна обеим сторонам как коммерчески, так и технологически. Совместная работа позволит оптимизировать и расширить спектр услуг для бизнеса группы ЛУКОЙЛ, а в будущем нарастить предложение по портфелю цифровых продуктов для отраслей непрерывного производства».



