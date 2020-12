Строим вместе Умные города

1 декабря 2020, 22:37

Веками города были экономическими и социальными центрами, объединяя людей, торговлю, обмен и культуру. С развитием общества взаимосвязь между людьми, их деятельностью и ресурсами увеличивались, началось великое переселение из сел в города. С поднятием уровня урбанизации поднялся и спрос на существующие муниципальные ресурсы, государственные услуги и сохранение окружающей среды. Многие города имеют инфраструктуру, уже приблизилась или перешла свой лимит количества популяции, и главы городов находятся под большим давлением вызванным необходимостью в усилении существующей инфраструктуры и предоставлении государственных услуг для обеспечения высокого качества жизни за разумную цену.Постоянный прирост населения в городах заставляет городскую власть быть инновационной и приспосабливаться к увеличению спроса на ресурсы ивоздействия на окружающую среду. Города обращаются за помощью к новым технологиям, в поисках помощи с повышением ресурсной способности. Такая инвестиция в технологии позволяет городам собирать важные данные о трендах и закономерности утилизации муниципальных ресурсов и государственных услуг, что дает им возможность принять более разумные решения для повышения эффективности за меньший счет. Новый рынок Интернета вещей (IoT - Internet of Things) обеспечит города технологическими ресурсами, которые созданы специально для помощи с решением их сложной ситуации. Некоторые из главных решений Smart City является: умные счетчики, разумное распределения отходов, уличного освещения, управление дорожным движением, умный паркинг, мониторинг качества воздуха и многое другое. Города связываются с провайдерами технологических решений для помощи по распространению и внедрению многих из этих решений, которые помогут собирать важные данные и принимать взвешенные решения.TEKTELIC Communication Inc. это международный провайдер технологических комплексных ІоТ решений. TEKTELIC помогает своим клиентам достичь самых низких общих расходов, предоставля аппаратные и программные решения, разработанные для надежности решений операторського класса, с высокой способностью к масштабированию и плавного внедрения. Технология, которую TEKTELIC активно предлагает своим клиентам по всему миру, называется LoRaWAN - «Long Range Wide Area Network», беспроводной протокол коммуникации. LoRaWAN - это технология, которая была спроектирована для предоставления возможности пользователю безопасно и с небольшими затратами собирать, передавать и управлять необходимыми данными на очень большом расстоянии, используя малое количество энергии. Безопасная, с большим диапазоном покрытия и двунаправленным обменом информацией, LoRaWAN является необходимой технологией для установления в Умных городах, где точность данных и надежность являются важнейшими.Last Mile успешно развернули и управляют сетью LoRaWAN в муниципалитете Аскер, Норвегия. Городские власти Аскер использует эту сеть для различных приложений Умный город. Одним из главных применений сети является внедрение около 20000 счетчиков воды. Они могут передавать свои измерения через LoRaWAN сеть, сохраняя дляя местной власти средства на расходы на традиционный сбор данных. Будущие приложения, скоро будут внесены в Smart City сети, содержать в себе разумное распределения отходов, проверку качества воздуха и воды, проверку температуры воды, умное здравоохранение и умный паркинг.TEKTELIC поддерживает инициативу, обеспечивая нужную аппаратную инфраструктуру для развертки LoRaWAN сети в Аскер. Last Mile внедряют серию шлюзов TEKTELIC KONA Macro к муниципалитету для сбора данных, передаваемых со счетчиков воды. Шлюзы TEKTELIC KONA Macro разработаны чтобы обеспечить операторов низкими общими затратами от первого установления сети, уменьшая стоимость активных операций, обслуживания и поддержки. Прочная конструкция решения операторского класса обеспечивает надежность сети, обеспечивая возможность постоянной связи, независимо от условий окружающей среды. Шлюзы KONA Macro разработаны для чрезвычайной способности к масштабированию благодаря быстрому и простому установлению. Комплексные инструменты управления шлюзом TEKTELIC содержат ведущий на рынке сервер Операций, Администрирования и Управления, который обеспечивает простое и эффективное обслуживание шлюза и легкое удаленное вмешательство при необходимости.Last Mile выбрал шлюзы TEKTELIC KONA Macro для развертывания Asker Smart City (Аскер Умный Город) благодаря их возможностям передачи сигнала на расстояние до 20 км от счетчика воды к шлюзу. Связь на таком большом расстоянии достигается благодаря специфической разработке шлюза, которую TEKTELIC ввел, чтобы минимизировать помехи от смежных технологий и обеспечить максимально возможный диапазон передачи и приема. LoRaWAN был избран Last Mile и городом Аcкер в качестве основной сетевой технологии для установления Smart City благодаря своей надежности и чрезвычайно низким энергопотреблением, что позволяет подключенным устройствам дольше оставаться работающими, без необходимости физического вмешательства для замены батареи или обслуживания.Муниципалитет Аскер не только использует сеть LoRaWAN для своих муниципальных программ IoT, но также предоставляет доступ местным компаниям для развертывания собственных программ. Сеть IoT, что разворачивается Last Mile, TEKTELIC и муниципалитетом города, будет использоваться для многих кейсов на долгие годы, предоставляя норвежцам больше данных об их городе, позволяет принимать более взвешенные решения, улучшать операционную эффективность, снижать затраты и разумно управлять их воздействием на окружающую среду.