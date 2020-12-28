28 декабря 2020, 9:45

Увеличение расходов на здравоохранение станет драйвером для рынка

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности индексного фонда iShares US Medical Devices ETF, отслеживающего рынок медоборудования.

Аналитики считают, что отраслевая специфика индекса позволит фонду опередить широкий рынок благодаря повышению расходов на здравоохранение в условиях пандемии в США. Акции ETF рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $370, потенциал роста составит 14,7%.

iShares US Medical Devices ETF — индексный фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, который состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. В состав индекса входят торгующиеся в США бумаги 67 компаний сектора здравоохранения, выпускающих устройства медицинского назначения, в том числе поставщики высокотехнологичного хирургического оборудования.

Данный ETF будет интересен инвесторам, не располагающим временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но заинтересованным во вложениях в американский сектор здравоохранения. При этом отраслевая специфика ETF поможет ему опередить рынок на фоне пандемии коронавируса, прогнозируют аналитики: «В первую десятку бумаг с наиболее высокими долями в рассматриваемом ETF входят ведущие американские поставщики медицинского оборудования, многие из которых существенно недооценены с фундаментальной точки зрения и имеют весьма представительные линейки высокотехнологичных устройств».

С начала 2020 года iShares US Medical Devices ETF принес инвесторам доходность в размере 22,8%, что опережает доходность американского индекса широкого рынка S&P 500, составляющую 15,2%. В целом за период с 2009 года ETF только единожды показал отрицательную годовую доходность, при этом в 2019 году она достигла 32,7%. С технической точки зрения инструмент демонстрирует долгосрочный восходящий тренд.

Согласно исследованию Business Research Company, рынок медицинского оборудования в 2019 году достиг $456,9 млрд, и за период с 2015 года его среднегодовой темп роста составил 4,4%. В 2020 году этот рынок может сузиться на 3,2% до $442,5 млрд. «С одной стороны, карантинные меры нарушили цепочки поставок в отрасли производителей медицинской техники, с другой — беспрецедентный спрос на аппараты искусственной вентиляции легких и прочее оборудование для ковидных стационаров отчасти компенсировал спад в других сегментах», — говорится в исследовании.

В 2021 году в «ФИНАМе» ожидают восстановления рынка медицинской техники, и в период до 2023 года прогнозируют рост со среднегодовым темпом 6,1% до $603,5 млрд. Подъем инфекционной заболеваемости, а также ухудшение ситуации с хроническими заболеваниями в глобальном масштабе неизбежно приведут к повышению расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе. В исследовании отмечается, что в период пандемии коронавируса наметился подъем в сегменте портативных нательных устройств,


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