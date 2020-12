Увеличение расходов на здравоохранение станет драйвером для рынка

28 декабря 2020, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности индексного фонда iShares US Medical Devices ETF, отслеживающего рынок медоборудования.

Аналитики считают, что отраслевая специфика индекса позволит фонду опередить широкий рынок благодаря повышению расходов на здравоохранение в условиях пандемии в США. Акции ETF рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $370, потенциал роста составит 14,7%.



iShares US Medical Devices ETF — индексный фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, который состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. В состав индекса входят торгующиеся в США бумаги 67 компаний сектора здравоохранения, выпускающих устройства медицинского назначения, в том числе поставщики высокотехнологичного хирургического оборудования.



Данный ETF будет интересен инвесторам, не располагающим временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но заинтересованным во вложениях в американский сектор здравоохранения. При этом отраслевая специфика ETF поможет ему опередить рынок на фоне пандемии коронавируса, прогнозируют аналитики: «В первую десятку бумаг с наиболее высокими долями в рассматриваемом ETF входят ведущие американские поставщики медицинского оборудования, многие из которых существенно недооценены с фундаментальной точки зрения и имеют весьма представительные линейки высокотехнологичных устройств».



С начала 2020 года iShares US Medical Devices ETF принес инвесторам доходность в размере 22,8%, что опережает доходность американского индекса широкого рынка S&P 500, составляющую 15,2%. В целом за период с 2009 года ETF только единожды показал отрицательную годовую доходность, при этом в 2019 году она достигла 32,7%. С технической точки зрения инструмент демонстрирует долгосрочный восходящий тренд.



Согласно исследованию Business Research Company, рынок медицинского оборудования в 2019 году достиг $456,9 млрд, и за период с 2015 года его среднегодовой темп роста составил 4,4%. В 2020 году этот рынок может сузиться на 3,2% до $442,5 млрд. «С одной стороны, карантинные меры нарушили цепочки поставок в отрасли производителей медицинской техники, с другой — беспрецедентный спрос на аппараты искусственной вентиляции легких и прочее оборудование для ковидных стационаров отчасти компенсировал спад в других сегментах», — говорится в исследовании.



В 2021 году в «ФИНАМе» ожидают восстановления рынка медицинской техники, и в период до 2023 года прогнозируют рост со среднегодовым темпом 6,1% до $603,5 млрд. Подъем инфекционной заболеваемости, а также ухудшение ситуации с хроническими заболеваниями в глобальном масштабе неизбежно приведут к повышению расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе. В исследовании отмечается, что в период пандемии коронавируса наметился подъем в сегменте портативных нательных устройств,