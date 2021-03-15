Entergy генерирует чистую прибыль с заботой об окружающей среде и акционерах

15 марта 2021, 9:15

ГК "ФИНАМ" провела исследование инвестиционной привлекательности Entergy.

По мнению аналитиков, увеличение доли "зеленой" энергетики, наращивание инновационной инфраструктуры и щедрые дивиденды станут основными драйверами роста стоимости компании. Акции эмитента рекомендуется "Покупать" с целевой ценой $ 105,98, потенциал роста составляет 16,8%.



Entergy — интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Поставляет электрическую энергию розничным покупателям в четырех южных штатах США, а также владеет комплексом атомных электростанций в северной части страны, генерирующим электроэнергию для поставок на оптовый рынок.



В исследовании отмечается, что несмотря на воздействие пандемии и теплых погодных режимов, а также остановку двух атомных реакторов, компания завершила 2020 год увеличением чистой прибыли на 11,8% г/г до уровня $ 1,4 млрд: "Компания смогла добиться роста за счет снижения стоимости покупной электроэнергии на $309 млн (-22% г/г) и амортизационных отчислений на $270 млн (-8% г/г)".



По оценкам аналитиков "ФИНАМа", текущая конъюнктура рынка благоприятна для Entergy: "При росте развитых мировых экономик в среднем на 4% в 2021 году стоит ждать увеличения потребления электроэнергии в среднем на 1-2%". Дополнительным драйвером роста может стать продажа двух устаревших атомных электростанций и стратегический "выход" из сегмента оптового рынка: "Это позволит снизить волатильность финансовых результатов и выйти на среднесрочный рост скорректированного EPS в диапазоне 5-7%".



Эксперты подчеркивают, что в 2021-2025 годах компания собирается направлять значительные инвестиции в новую генерацию: "Запланировано строительство объектов солнечной генерации на 1,3 ГВт и станции Montgomery County Power Station, мощностью 993 МВт". Такая активная декарбонизация в контексте "зеленого" бума в США способна значительно поддержать рост акций эмитента: "Компания производит за счет угля лишь 3% электроэнергии и имеет планы по выходу на углеродную нейтральность к 2050 году. К 2030 году таргетируется снижение выбросов CO2 на 20% относительно 2020 года".



Аналитики также отмечают, что важным фактором привлекательности Energy для инвесторов выступает комфортная дивидендная политика: "Компания показала высокий уровень "заботы" об акционерах и осуществила выплаты дивидендов даже в непростые для себя 2015-2016 гг. Медианная норма выплат за последние 15 лет зафиксировалась на уровне 54,2%, ожидаемая доходность акций прогнозируется на уровне 4,5%, что на 80 б. п. больше по ключевым конкурентам компании".