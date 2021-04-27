Выручка American Express упала в I квартале, но прибыль подскочила

27 апреля 2021, 13:15

American Express, американская диверсифицированная компания финансового сектора и четвертая по величине платежная система в мире, представила неоднозначные финансовые результаты за I квартал 2021 года.

Чистая прибыль в январе-марте подскочила более чем в шесть раз в годовом выражении, до $2,21 млрд, или $2,74 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $1,61 на бумагу.



Между тем, квартальная чистая выручка American Express сократилась на 12,1% в годовом выражении до $9,06 млрд на фоне сохраняющихся негативных последствий пандемии коронавируса и оказалась несколько слабее консенсус-прогноза на уровне $9,2 млрд. Чистый процентный доход упал на 21,5% до $1,83 млрд в связи со снижением объема выданных займов по картам и показателя чистой процентной маржи (на 80 базисных пунктов до 10,7%), а непроцентные доходы уменьшились на 9,3%, до $7,23 млрд.



Общий объем транзакций в платежной системе компании снизился на 5,6% до $269,3 млрд, в том числе в сегменте путешествий и развлечений падение показателя составило 50%. Выручка подразделения по обслуживанию физических лиц просела на 11,2% до $5,31 млрд на фоне сокращения потребительских расходов по картам, подразделения по обслуживанию юридических лиц – на 14,1% до $2,65 млрд. Поступления в сегменте процессинговых услуг и обслуживания финансовых транзакций упали на 14,3% до $1,19 млрд. При этом операционные расходы снизились на 6,8% до $6,75 млрд, в том числе благодаря реализации мер по оптимизации издержек.



Главным же драйвером роста прибыли стало резкое падение расходов на кредитный риск, что, в свою очередь, было обусловлено высвобождением резервов на возможные потери по ссудам на сумму $1,05 млрд благодаря улучшению прогнозов в отношении перспектив глобальной экономики.



Объем активов American Express на конец I квартала составил $193 млрд, увеличившись на 3,8% в годовом выражении. Объем выданных кредитов по картам просел на 8,3% до $66 млрд, а объем депозитов вырос на 14,1% до $89 млрд. По состоянию на конец отчетного периода общий объем резервов на покрытие возможных убытков по кредитам составил $4,47 млрд, или 6,4% от всех выданных займов, против $5,34 млрд, или 7,3%, в конце IV квартала. Тем не менее, показатель по-прежнему существенно превышает значение на начало 2020 г. ($2,38 млрд, или 2,7% от кредитного портфеля), когда пандемия коронавируса еще не оказывала негативное воздействие на мировую экономику.



Коэффициент достаточности капитала I уровня (Tier 1 Capital ratio) оказался на достаточно высоком уровне 14,8%, увеличившись с 13,5% в предыдущем квартале и 11,9% год назад.



