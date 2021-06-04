Глобальный энергопереход — долгосрочный драйвер роста для сырьевого сектора

4 июня 2021, 9:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» представило инвестиционную стратегию по сырьевому сектору.

Аналитики наблюдают долгосрочный цикл роста сырьевых отраслей — основных бенефициаров процесса глобального энергоперехода. В то же время сырьевая инфляция может потребовать от властей принятия мер по охлаждению рынков, что выступит сдерживающим фактором для акций компаний сектора. Наиболее привлекательные инвестидеи могут реализоваться в бумагах Polymetal, ММК, «Норникеля» и «Полюса».



В 2021 году акции горно-металлургических компаний демонстрируют восходящую динамику, обгоняя сводные индексы. С начала года индекс МосБиржи «Металлы и добыча» поднялся на 17,1%, тогда как основной Индекс МосБиржи вырос на 11,3%. «Затронутая в предыдущем обзоре идея о том, что сырьевые отрасли вступили в новый цикл роста, поскольку они будут одними из бенефициаров глобального энергоперехода, принимается инвесторами и остается долгосрочным драйвером для акций сегмента ГМК», — сообщается в исследовании «ФИНАМа».



Оживление строительства, восстановление объемов выпуска продукции машиностроения и проекты по модернизации инфраструктуры обеспечивают отложенный и дополнительный спрос на первичные материалы и промышленные металлы, констатируют аналитики. Вместе с тем, отмечают они, быстрый рост цен на металлы не соответствует долгосрочному характеру глобальных изменений и обгоняет динамику реального спроса — такая ситуация несет в себе основания для будущей коррекции на рынках.



Восходящая динамика сырьевых цен в большей степени обусловлена ростом избыточной финансовой ликвидности в экономике, чем реальным восстановлением промышленного роста, говорится в аналитической записке: «Реальный промышленный рост имеет более скромный характер». При этом на рынках металлов сохраняется профицит предложения над спросом благодаря наличию избыточных производственных мощностей, и резкий рост цен возвращает рентабельность отложенным проектам, запуск которых еще больше увеличит предложение, опасаются в аналитическом управлении ГК «ФИНАМ».



Инфляция, которую провоцирует рост сырьевых цен, создает трудности для перерабатывающих предприятий и повышает вероятность принятия мер по «охлаждению» рынков, прогнозируется в исследовании: «Это сокращает пространство для продолжения роста. Во второй половине года вероятна как минимум стабилизация цен, как максимум — заметная коррекция. А после чрезвычайно динамичного 2021 года следующий год покажет замедление темпов роста».



При этом, утверждают в «ФИНАМе», в 2021 году производители могут увидеть исключительно сильные финансовые результаты на фоне увеличения объемов производства и экспорта продукции, а также более высоких по сравнению с предыдущими периодами цен на продукцию. Также сырьевые компании в текущем году воспользуются ростом доходов для возврата капитала акционерам через высокие дивиденды или программы обратного выкупа акций.



Среди основных инвестиционных идей в сырьевом секторе аналитики ГК «ФИНАМ» выделяют акции Polymetal (потенциал роста — 18,1%), ММК (+17,5%), ГМК «Норильский никель» (+17,3%) и «Полюса» (+10,6%). При этом капитализация НЛМК, «Северстали» и «РУСАЛа» возрастет скромнее — примерно на 9%.