8 июля 2021, 10:15

Переговоры ОПЕК+ провалились: что дальше?

С 1 по 5 июля 2021 г. участники соглашения ОПЕК+ пытались достичь компромисса по поводу увеличения добычи нефти с августа 2021 г., но разногласия оказались сильнее.



К августу 2021 г. ограничения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ всеми странами достигли 5,8 млн баррелей в сутки (мбс), что соответствовало целям первоначальных договоренностей апреля 2020 г. Саудовская Аравия и Россия предложили с августа по декабрь 2021 г. увеличивать добычу ежемесячно всеми участниками ОПЕК+ на 0,4 мбс. В связи с этим ограничения добычи ОПЕК+ к январю 2022 г. должны были сократиться до 3,8 мбс. Также было предложено продлить соглашение ОПЕК+ с апреля по декабрь 2022 г. с сохранением ограничений добычи на уровне 3,8 мбс. Добыча должна была регулироваться первоначально определенными в апреле 2020 г. квотами.



С подобным вариантом действий согласились все участники ОПЕК+, кроме ОАЭ, которые отказались замораживать собственную добычу в 2022 г. на уровне первоначальной квоты 3,168 мбс, предложив ее расширить до 3,8 мбс. По мнению ОАЭ, это наиболее адекватно отражает реальное состояние возможностей страны на тот момент, т.к. эмираты активно инвестируют в расширение производственного потенциала добычи нефти, треть которого в настоящее время вынуждена простаивать. При этом инвесторами являются такие международные компании, как BP и Total.



Саудовская Аравия тесно увязывает вопрос о восстановлении добычи в этом году с вопросом о продлении соглашения в следующем году. Неформальное общение в воскресенье между представителями Саудовской Аравии и ОАЭ не увенчалось успехом. В связи с этим министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Салман заявил в интервью нескольким телеканалам, что не видит причин делать исключения из правил для ОАЭ, а также что, если стороны не договорятся на встрече в понедельник, то ни о каком увеличении добычи нефти в августе не может быть и речи.



Суть разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ заключается не только в различной стратегии действий на нефтяном рынке, но также в разнице политических приоритетов в ближневосточном регионе. Ранее страны Содружества стран Персидского залива намеревались создать рынок стран Персидского залива по типу Таможенного союза, но в настоящее время эта идея не получает развития.



Конкуренция за привлечение инвесторов на Ближнем Востоке усиливается. Саудовская Аравия внесла поправки в правила импорта из Содружества стран Персидского залива, исключая из тарифного соглашения GCC товары, произведенные в свободных зонах или использующие израильские ресурсы, ввозимые по льготной тарификации, чтобы оспорить статус ОАЭ как торгово-делового центра региона. При этом свободные зоны – области, в которых иностранные компании могут работать в условиях мягкого регулирования и где иностранным инвесторам разрешено приобретать 100% долю в компаниях – являются основной движущей силой экономики ОАЭ.



Национальные интересы двух стран также расходятся в их отношениях с Израилем и Турцией. Согласно указу, ввоз товаров в Саудовскую Аравию, которые содержат компонент, произведенный в Израиле или произведенный компаниями, полностью или частично принадлежащими израильским инвесторам или компаниям, перечисленным в соглашении арабского бойкота в отношении Израиля, запрещается. При этом ОАЭ и Израиль подписали налоговое соглашение в мае прошлого года, поскольку обе страны работают над стимулированием развития бизнеса после нормализации отношений.



В результате разногласий июльские переговоры ОПЕК+ несколько раз переносились, пока не были отложены на неопределенный срок. При этом появились сообщения, что консультации продолжатся до тех пор, пока стороны не придут к компромиссу, а также, что через 10 дней может состояться очередная официальная встреча.



Из администрации Белого дома поступил призыв к компромиссу между участниками ОПЕК+ с напоминанием, что в мире нет дефицита производственных мощностей. А это обычно является предпосылкой начала очередной ценовой войны, которая может понизить цены на нефть до приемлемых для потребителей уровней, например, до $60-65 за баррель.



На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent вырастала до $77,83 за баррель, после чего цены понизились до $74,50 за баррель.

