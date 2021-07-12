12 июля 2021, 11:15

Подписание соглашения об общем авиационном пространстве – выгодно потребителю

Совет Евросоюза дал добро на подписание соглашения об общем авиационном пространстве.



Глава Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский считает, что подписание соглашения положительно повлияет на расширение географии путешествий и удешевление авиабилетов для украинских граждан: «Подписание соглашения выгодно для украинских граждан, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширению маршрутов.»



Однако, по мнению Дениса Костржевского, приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который, на данном этапе, не сможет конкурировать с европейским: «Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинском. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно «Открытое небо».

