Подписание соглашения об общем авиационном пространстве – выгодно потребителю

Совет Евросоюза дал добро на подписание соглашения об общем авиационном пространстве.
Глава Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский считает, что подписание соглашения положительно повлияет на расширение географии путешествий и удешевление авиабилетов для украинских граждан: «Подписание соглашения выгодно для украинских граждан, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширению маршрутов.»
Однако, по мнению Дениса Костржевского, приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который, на данном этапе, не сможет конкурировать с европейским: «Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинском. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно «Открытое небо».
Последние новости
- Железо | Сегодня, 15:45
Foxconn ведёт переговоры о запуске производства электромобилей в США
- Связь | Сегодня, 15:15
Япония запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Байден подписал указ против монополий IT-гигантов — он вернёт конкуренцию
- Технологии | Сегодня, 14:15
Очередная утечка подтвердила родство процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake
- Железо | Сегодня, 13:45
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box
- Технологии | Сегодня, 13:15
Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд
- Железо | Сегодня, 12:45
Однодисковый сетевой накопитель QNAP D1 для домашнего применения
- Железо | Сегодня, 12:15
Новый проводной геймпад Ritmix GP-014 - время пострелять
- Софт | Сегодня, 11:45
Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Kon-Tiki 2
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 17:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №65 - Фокстрот анонсировал скидки до минус 50%
- Обзоры | 1 июля, 15:53
Gembird 3DP-GEMMA - твой первый домашний 3D-принтер
- Фотогалереи | 30 июня, 22:58
Корпус Corsair iCUE 7000X RGB оснащён тремя стеклянными панелями
- Аналитика | 26 июня, 0:03
Самое интересное за неделю. Выпуск №64 - лучшие телевизоры для Евро-2020 и новый Karcher K5 Football Edition
- Фотогалереи | 25 июня, 22:41
Первые "сМіливі знижки" от Xiaomi в картинках
- Аналитика | 22 июня, 9:23
Самое интересное за неделю. Выпуск №63 - скидки до 3000 грн на гаджеты от Xiaomi и анонс vivo V21e
- Обзоры | 19 июня, 19:09
Hator Pulsar (HTM-313) – “играет по симметрии”!
- Аналитика | 18 июня, 23:44
Первые "сМіливі знижки" сумели собрать длинные очереди любителей Xiaomi
- Обзоры | 15 июня, 22:50
Gelius Pro iMarker GP-BKF001 - "подскажет", где лежат ключи!
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 0:18
Штрафы UA запустили новое решение для контроля за нарушителями ПДД 5.00
- Интернет | Позавчера, 15:34
Фокстрот анонсировал летний "ценокос" до минус 50% 5.00
- Гаджеты | 8 июля, 9:15
vivo V21 со скидкой в 4000 гривен 5.00
- Железо | Сегодня, 15:45
Foxconn ведёт переговоры о запуске производства электромобилей в США 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
Япония запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Байден подписал указ против монополий IT-гигантов — он вернёт конкуренцию 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Очередная утечка подтвердила родство процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд 0.00