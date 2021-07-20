Компромисс ОПЕК+ обвалил цены на нефть

20 июля 2021, 9:45

По итогам видеоконференции ОПЕК+ 18 июля 2021 г. стороны констатировали улучшение фундаментальных показателей рынка нефти и снижение запасов в странах ОЭСР.

Опрос показал явные признаки улучшения, поскольку в большинстве стран проводятся активные вакцинационные кампании. Общая дисциплина соблюдения соглашения ОПЕК+ в июне составила 113% (включая Мексику), что было отмечено в качестве положительной работы стран-участниц ОПЕК+.



С учетом оценки перспектив рынка нефти и достигнутого консенсуса было решено: подтвердить Декларацию о сотрудничестве, подписанную 10 декабря 2016 г. и одобренную на последующих встречах, в том числе 12 апреля 2020 г.; продлить действие соглашения ОПЕК+ до 31 декабря 2022 г.; начиная с августа 2021 г. ежемесячно увеличивать объем добычи на 0,4 млн барр. в сутки (мбс) до постепенной отмены ограничения добычи в 5,8 мбс; в декабре 2021 г. оценить соответствие стратегии действий по соглашению ОПЕК+ требованиям рынка; проводить ежемесячные встречи министров стран ОПЕК+ в течение всего срока действия Декларации о сотрудничестве для оценки рыночных условий и принятия решений о корректировках уровня добычи на следующий месяц, стремясь завершить ограничения производства к концу сентября 2022 г.; с мая 2022 г. применить новые базовые квоты для участников соглашения: общий прирост добычи по базовым квотам составит 1,632 мбс, из которых на членов ОПЕК придется 1,132 мбс, на страны вне ОПЕК – 0,5 мбс. Базовая квота Саудовской Аравии будет расширена на 0,5 мбс до 11,5 мбс, России – на 0,5 мбс до 11,5 мбс, ОАЭ – на 0,332 мбс до 3,5 мбс, Ирака – на 0,15 мбс до 4,803 мбс, Кувейта – на 0,15 мбс до 2,959 мбс. следующая встреча министерского совета ОПЕК+ назначена на 1 сентября 2021 г.



Новость о достижении компромисса участниками соглашения ОПЕК+ обвалила цены на нефть более чем на 5%. Стоимость нефти сорта Brent понизилась до $69,76 за баррель.



По результатам достигнутого компромисса ОПЕК+ до конца года может добавить в рынок около 2,0 мбс нефти, что потенциально приведет к избытку поставок в сентябре-ноябре 2021 г. при условии недостаточно быстрого восстановления потребления нефти в мире. В ожидании этого эффекта цены на нефть могут перейти в диапазон $65-60 за баррель.



