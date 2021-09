OPPO обнародовала десятку лучших работ участников конкурса молодых дизайнеров

28 сентября 2021, 15:15

Ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO объявил десять победителей своего проекта Renovators 2021 Emerging Artists. Их работы отобрали из 3345 заявленных на конкурс.

Компания OPPO также отправила лучшие работы на XIX Лондонский фестиваль дизайна, чтобы продемонстрировать таланты молодых художников и способствовать их творческим амбициям.

Участники программы Renovators 2021 должны были представить произведения искусства или творческие концепции на тему «Свет» в двух категориях: Art Tech («Искусство технологий») и Art Toy («Дизайнерская игрушка»). Несколько месяцев OPPO принимала заявки от тысяч молодых творцов из 40 стран и регионов мира. Общее количество работ, представленных на конкурс, достигло 3345. Затем идеи оценивали по уровню инновационности, креативной составляющей, выразительности и возможности воплощения в жизнь. Таким образом отобрали десять лучших.

Вот они, победители проекта OPPO Renovators 2021:

• Point to Planet: perceiving nature with light, Хенгюе Чжао и Ченсю Инь, премия Artistic Creativity («Художественное творчество»);

• DreamCatcher-O, Синьи Чжао, премия Design Future («Дизайн будущего»);

• Time Traveler-Punk Superman-O, Руофан Сонг, премия Brand Application («Представление бренда»);

• AutoGene, Питер Уильям Холден, премия Creative Excellence («Творческие достижения»);

• Global Youth Entrepreneurship Program, Луян Ванг, премия Brand Application;

• A.I. Intelligent Space, Джианвен Ли, премия Creative Excellence;

• Privacy Sonata 2.0, Ганкан Тан, премия Creative Excellence;

• Autonomy of Plants, Лян Сяо, премия Creative Excellence;

• AR Graffiti, WERC, премия Creative Excellence;

• Project: Cover up, Ронглинг Танг, премия Creative Excellence.



За последние несколько месяцев на Renovators 2021 были представлены тысячи работ со всего мира, охватывавшие такие темы, как: технологии, человечество, охрана окружающей среды, биология, история, социальное взаимодействие и современные тенденции. В качестве инструментов участники использовали цифровые средства массовой информации, интерактивный опыт, сценические установки, портативные устройства, биологические и материальные конструкции и тому подобное. Художники продемонстрировали свои взгляды на широкий спектр тем, отразив связь между людьми, технологиями и природой, а также пути улучшения взаимодействия с помощью технологий и искусства во имя лучшего будущего для всех.

Так, Хенгюе Чжао и Ченсю Инь, представившие работу Point to Planet: perceiving nature with light в категории Art Tech, пытаются понять природу, воспринимая невидимые и неслышные ежедневные процессы, которые мы, люди, игнорируем. А Синьи Чжао с работой DreamCatcher-O в категории Art Tech представляет каждого мечтателя в образе сияющего света, а также стремится защитить прекрасные мечты и способствовать их достижению.













Фото проекта DreamCatcher-O

Работы победителей Renovators 2021 на Лондонском фестивале дизайна выводят молодых художников на мировую арену

OPPO представила работы победителей проекта Renovators 2021 на XIX Лондонском фестивале дизайна, чтобы познакомить мировое сообщество с молодыми художниками и их творчеством. Одна из работ, участвующих в выставке, — Sounds of Nature («Звуки природы») Юсяня Цинь. Художник устанавливает связь между звуком и изображением, позволяя создавать собственную визуальную среду природных звуков в урбанизированных местах, и таким образом помогает защитить окружающую среду.

Работа Revival («Возрождение») Дизи Ли — попытка продемонстрировать в стиле киберпанка антиутопическое будущее, в котором люди исследуют руины цивилизаций на других планетах. Это рассказ об истории жизни, смерти и выживания с важным месседжем о том, что Земля все еще наша единственная надежда на будущее. Еще одна работа — #3.0 — показывает воображаемые формы цветов и людей, приписывая искусственному интеллекту роль эволюционного процесса, чтобы исследовать, как технологии могут определять новые виды и формировать будущее.

Дополнительные работы, такие как Out with the Olds, Roar of the Sea, Sea Sensory Experience, Still Have To Squat Down For The Light, Artificial Galapagos, New Concept Nucleic Acid Scanner и Misunderstanding Façade, также будут демонстрировать на Лондонском фестивале дизайна 18–26 сентября по адресу: 31, Smith's Court, Сохо, Лондон, Великобритания.

Это первый шаг на пути к мировой аудитории. После дебюта художников на Лондонском фестивале дизайна OPPO продолжит продвигать их работы через международные платформы, такие как фестиваль дизайна в Дубаи и собственное мероприятие OPPO INNO DAY. В дополнение к Renovators 2021 компания OPPO будет поддерживать молодых дизайнеров в реализации творческих мечтаний и освещать их видение будущего.



Работы участников Renovators 2021 на Лондонском фестивале дизайна